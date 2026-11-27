Stamane all'alba sono iniziate le operazioni di abbattimento di un pioppo secolare nell'area di risulta: come forma di protesta eclatante, il prof. Andrea D'Emilio ha scelto di salire sulla gru per fermare il taglio dell'albero. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, nonché il vicesindaco Gianni Santilli per cercare di scongiurare la pericolosità del gesto di D'Emilio. Il cantiere è stato sospeso e riprenderà lunedì 30 novembre. Intanto l'ex consigliera comunale Simona Barba (Radici in Comune) ha confermato per domani alle ore 16, proprio sotto il pioppo, una manifestazione di protesta.

“Noi avevamo bisogno di tempo, per approfondire, per capire, ma la violenza nella quale avvengono queste decisioni, che compromettono per sempre il bene comune, fagocitano il tempo del ragionamento fino ad annullarlo”, scrive Barba sui social. “Alle tante domande fatte da noi ai vari Enti interpellati, nessuno ha avuto il tempo di risponderci, nessuno ha avuto il dubbio per confrontarsi. Un albero di cento anni perso perché non gli si è dato il giusto peso per la sua esistenza”.