ilMioViaggioinCantina

La scuola in questo periodo di Coronavirus non si è mai fermata e l’Istituto Alberghiero di Pescara coglie l’occasione del mancato appuntamento annuale di Cantine Aperte per visitare, in remoto, una cantina e per continuare la formazione su un prodotto naturale che è per l’Abruzzo una vera perla gastronomica tradizionale e promozionale.

Il 28 maggio alle ore 11 con un webinar, a cui parteciperanno gli studenti e docenti, si potrà accedere ad una cantina, aperta virtualmente, dove i gestori della Cantina Cascina del Colle, insieme ai loro collaboratori, racconteranno il lavoro che è dietro alla produzione del vino.

Il webinar intitolato “La circolarità nell’enogastronomia: Professionisti&Studenti a confronto ai tempi della pandemia” vedrà la partecipazione di Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell’Alberghiero De Cecco, Alessio e Gianluca D’Onofrio titolari della Cantina Cascina del Colle; Dino Dell’Osa agronomo; Vittorio Festa enologo; Davide Gangi presidente di Vino way ed esperto di comunicazione; Vincenzo Gambino docente di sala dell’Alberghiero; Vincenzo Florindi assistente tecnico di sala dell’Ipsaar, Marino Giorgetti sommelier degustatore; e le ex studentesse della De Cecco, Giulia D’Angelo sommelier al Trivet Restaurant di Londra ed Elena Federico, sommelier di Bollicine a Pescara.

“L’Istituto Alberghiero De Cecco – ha spiegato la dirigente Alessandra Di Pietro – è da sempre la scuola che ha accompagnato la didattica pura con la formazione laboratoriale ed esperienziale e l’emergenza Covid-19 non ha fermato per un secondo il nostro lavoro. E nella fase della formazione è fondamentale per i nostri ragazzi confrontarsi con i testimoni della nostra società, i professionisti, gli studenti, su un tema come quella della sostenibilità di grande importanza, oggi più di ieri”.

Entusiasta del progetto, Alessio D’Onofrio, ha commentato: