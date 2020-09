Inaugurato il nuovo Murales dedicato a D'Annunzio

“Abbiamo voluto il restauro, o meglio il rifacimento del murales dedicato a d’Annunzio per cancellare una brutta pagina di vandalismo e perché tenevo a quella che è un’opera di street art, al pari di quanto avremmo avuto a cuore un altro murales, o una stele, una lapide, un monumento una qualunque altra opera che rappresenti Pescara e l’Abruzzo. Abbiamo centrato il nostro obiettivo in appena tre giorni grazie alla professionalità di due street artist di fama internazionale, Raul e Zot19, oggi la riconsegniamo alla città affidandoci al senso di responsabilità soprattutto di quei giovani che per il secondo anno consecutivo hanno partecipato con entusiasmo alla ‘Festa della Rivoluzione per riscoprire Gabriele d’Annunzio”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che, con il sindaco Carlo Masci e con i due artisti, Raul e Zot19, ha inaugurato questo pomeriggio il Murales rifatto ex novo dedicato a d’Annunzio sulla facciata della sede dell’Archeoclub di Pescara, in via d’Annunzio.