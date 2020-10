All'Istituto Albelghiero il progetto 'Il Benessere a Scuola al tempo del Covid-19'

Si svolgerà domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 10, negli spazi dell’Officina del Gusto, in via dei Sabini, la Conferenza stampa dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara per presentare il Progetto ‘Il Benessere a Scuola al tempo del Covid-19’ e l’Apertura dei 5 Sportelli di Informazione, Supporto Psicologico e Formazione dedicati agli studenti per l’anno scolastico 2020-2021.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti la Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro, il dottor Paolo Fazii Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia della Asl di Pescara, la dottoressa Maria Carmela Minna Responsabile dell’Unità Operativa Semplice del Dipartimento Attività Consultoria della Asl di Pescara e il professor Antonio De Grandis-referente Covid per la scuola e dello Sportello Salute e Sicurezza