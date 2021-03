Montesilvano, 15 artisti internazionali al Festival dello Street Art. Ecco quando si terrà

La giunta comunale ha approvato una delibera per la realizzazione di un Festival di Street Art in via Saragat, la cui organizzazione è stata affidata all'associazione culturale Asso Art. All'iniziativa, parteciperanno artisti di fama internazionale quali Raul 33, Zot19, Mister Thoms, Moneyless, Run, Carlo Giardinia, Alessandra Carloni, Luca Font, Flavio Melchiorre, Piera Mattioli, Michela Di Lanzo, Urbankofa, Malone, Andrew Tosh, e Ant. Macs. Il progetto, per il festival d'arte di strada itinerante, si svolgerà in collaborazione con Atelier 010 APS, che dal 2015 organizza workshop ed eventi con i nomi più importanti del panorama nazionale, promuove incontri ed iniziative culturali, ed ha esperienza decennale nel campo della promozione culturale nella regione Abruzzo. Il Festival si svolgerà nei giorni 8 e 9 maggio 2021 lungo un tratto di via Sagagat, arteria che aprirà nei prossimi giorni dopo un'attesa di quindici anni, in prossimità di una parete lunga 3,20 metri – 3,30 metri alta da 3 fino a 7 metri, dove ai 15 artisti partecipanti verranno assegnate porzioni di muro per la realizzazione di 15 opere differenti.

"Il Festiva di Street Art, propone sul territorio un nuovo modo di vivere l'arte – afferma il sindaco Ottavio De Martinis -, per riappropriarsi della strada e quindi della propria città, per tornare a vivere anche i luoghi più nascosti in modo nuovo. La strada diventa così il luogo dove avvengono gli scambi e le interazioni. Questo Festival sarà un vero e proprio evento culturale dal vivo come accade nelle maggiori città europee, con lo scopo di far diventare, strade come via Saragat, mete per attirare nuove tipologie di turisti e luoghi di scambio e interazione. L'obiettivo del progetto è portare "allo scoperto" la pratica artistica contemporanea ed in particolare l'arte urbana, ponendola a stretto contatto con il territorio."