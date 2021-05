Kidpass days e Musei Narranti, le iniziative della Fondazione Genti d'Abruzzo

Doppio appuntamento per le famiglie nel fine settimana, sabato 15 e domenica 16 maggio, e un primo cartellone di eventi che attraversa l'ultimo scorcio di primavera per arrivare fino al 13 giugno.

La Fondazione Genti d'Abruzzo dopo l'inaugurazione della mostra di Pep Marchegiani e di Percorsi d'arte contemporanea, l'esposizione che porta fino all'asta straordinaria del 23 maggio prossimo, fa ripartire anche l'attività divulgativa e didattica su due canali. il primo è la partecipazione alle giornate nazionali Kidpass days, il secondo è il ritorno di "Musei narranti".

Kidpass days è un grande contenitore di eventi dedicato alle famiglie, attivo in tutta Italia, organizzato dall'associazione Kidpass Culture e dal circuito Kidpass, che consente alle famiglie di accedere ad appuntamenti dedicati specificamente ai ragazzi e alle famiglie: una maratona di due giorni a cui la Fondazione Genti d'Abruzzo partecipa con due iniziative, in programma al Museo Cascella in viale Marconi, e al Museo delle Genti in via delle Caserme.

La prima, sabato 15 (ore 17,30-19 Museo Cascella) è "Facce da Modigliani" realizzata con Christian Dolente: attraverso la visione delle opere , in particolare dei ritratti, dell'artista livornese i piccoli partecipanti avranno la possibilità di acquisire gli strumenti tecnici del disegno per poter realizzare splendidi volti su cartoncino seguendo lo stile di Modì.

La seconda, domenica 16 nel Museo delle Genti, allo stesso orario, è completamente differtente ma altrettanto intrigante, un percorso tra "Gli ingredienti della tradizione abruzzese": guidati da Serena D'Orazio I piccoli partecipanti affronteranno un gustoso viaggio attraverso la tradizione culinaria abruzzese. Si studieranno i cicli agrari, i prodotti tipici del territorio, le ricette del passato ed interessanti aneddoti legati al mondo contadino.

Le iscrizioni si chiuderanno venerdì alle ore 13: contatti alla mail didattica@gentidabruzzo.it.

15 e 16 maggio torna anche "Musei Narranti", una guida alla scoperta dei musei pescaresi, dei loro tesori e dei loro segreti, che dopo la chiusura per l'emergenza sanitaria assume il valore di una vera e propria riscoperta.

Appuntamento, con inizio alle ore 18, il 15 al Museo delle Genti e il 16 al Museo Cascella. L'evento sarà ripetuto il 22 e il 30 maggio e il 6 giugno per il Museo delle Genti e il 23 e il 29 maggio, 5 e 13 giugno al Museo Cascella.

Ingresso sempre su prenotazione, con mascherina, e seguendo percorsi unidirezionali.

"E' un momento importante per tutta la cultura nazionale e per i cittadini - sottolinea il presidente della Fondazione Emilio Della Cagna - La riapertura, nel pieno rispetto delle normativa anticontagio, di musei, cinema e teatri è un segnale di rinascita sociale ed economica. Per noi sono stati mesi difficili, anche se abbiamo lavorato dietro le quinte per migliorare e migliorarci e presentarci al pubblico con una nuova veste. Non abbiamo mai interrotto i contatti spostando online molte delle nostre attività. Abbiamo rinnovato completamente il sito, proprio per renderlo più agile e più funzionale alle rinnovate esigenze. Riprendere in presenza, soprattutto con i ragazzi, segna però un punto di ripartenza importante. Ecco, all'Abruzzo vorrei dire che noi ci siamo, le nostre porte sono aperte e siamo pronti a raccontare e far vivere di nuovo la nostra storia".