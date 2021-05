Italia Nostra sostiene i musei del territorio abruzzese

Le sezioni de L'Aquila, Fermo, Pescara, Sulmona e Teramo partecipano alla campagna a sostegno dei musei locali lanciata da Italia Nostra. Con visite guidate o eventi virtuali sosterranno il Museo delle Capanne in Pietra a Secco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ), il Museo Archeologico di Falerone "Pompilio Bonvicini" di Falerone (FM), il Museo Civico "Basilio Cascella" di Pescara, il Museo naturalistico e Parco di archeologia industriale di Pettorano sul Gizio, Valle Peligna, Sulmona (AQ), il Museo Etnografico delle Tradizioni Popolari, Cerqueto, Fano Adriano (TE), il Museo Civico Porta della Terra di San Salvo (CH).

Italia Nostra e ICOM hanno firmato recentemente un protocollo d'intesa volto a migliorare la consapevolezza del rapporto cittadino-patrimonio, ad incentivare la partecipazione dei cittadini alla formazione dei saperi museali e ad ampliare il concetto di un museo inteso come porta d'ingresso di una città, di una cittadina, di un borgo, l'inizio di un racconto che lì comincia e continua fuori, nei territori circostanti. La campagna "Settimane del Patrimonio Culturale di Italia Nostra" prende lo spunto da questa intesa per fare svariate azioni di sostegno e divulgazione in 39 musei locali sparsi per il Paese.

Museo delle Capanne in Pietra a Secco a Villa Santa Lucia degli Abruzzi AQ, dedicato al tipico ricovero d'altura costruita in pietra, è stato di recente arricchito da una sezione dedicata ai manufatti in lana e tappeti tipici abruzzesi. Soffre di mancanza di finanziamenti e assenza di personale. Per promuoverlo verranno realizzati materiali per una visita guidata virtuale. Museo Archeologico di Falerone "Pompilio Bonvicini", espone reperti del sito dell'antica Falerio Picenus, sito di epoca romana, sorto nel 29 a.C. da cui scavi sono emerse una statua di Venere senza braccia ed una di Giove che sono attualmente esposti al Museo del Louvre. Già in poca evidenza fino al primo decennio dell'anno 2000, il Museo, chiuso ed inagibile, è oggi in stato di totale squallore, con reperti distribuiti in varie strutture, dopo gli eventi sismici 2016. Per promuovere il museo sono previsti un evento in diretta sui social e, situazione pandemica permettendo, una visita guidata. Museo Civico Basilio Cascella a Pescara aperto nel 1966 nel laboratorio appartenente a questa "dinastia" di artisti sin dal 1895, ospita oltre 500 pezzi tra dipinti, sculture, ceramiche e opere grafiche di Basilio Cascella, dei suoi figli e dei suoi nipoti. La Sezione di Pescara propone una visita guidata delle opere di Pietro Cascella, scultore recentemente scomparso, al di fuori dal museo, disseminate nella città. Per celebrare e sostenere il Museo naturalistico e il Parco di archeologia industriale, Pettorano sul Gizio, Valle Peligna, che spesso sono chiusi, la sezione di Sulmona organizza una visita guidata delle sorgenti e delle opere di captazione delle acque del Gizio, luogo normalmente inaccessibile in un evento unico, veramente imperdibile. Al Museo Etnografico delle Tradizioni Popolari, Cerqueto, Fano Adriano (TE),

che raccoglie più di mille oggetti dall'agricoltura all'artigianato è in programma un'apertura straordinaria con una mostra fotografica e una visita guidata. Saranno inoltre diffuse pubblicazioni e presentazioni. La scelta nasce dal legame che il Museo ha con il piccolo borgo che lo ospita e per la sua capacità di rappresentarne il "paesaggio culturale" nel tempo. Nel Museo di San Salvo (CH) si parlerà del Parco Archeologico del Quadrilatero, che ancora oggi, dopo quindici anni, è apprezzato ed imitato, ricordando la figura del suo fondatore, Marco Rapino.

Sperando che la campagna coincida con la tanto agognata riapertura dei musei, nel rispetto delle cautele necessarie in questa fase, va ricordato che, nonostante le difficoltà, le attività museali in questi luoghi non si sono mai fermate, grazie anche alla dedizione e passione di tanti lavoratori della cultura.