Continua l’apprezzata storia di Pescara, nella trilogia narrata da Gaetano Ciglia

Dopo l’accoglimento molto positivo dei pescaresi, nel 2020, del libro “Daje e daije, Piscara divenne..”, con la storia più antica della città (dai Romani al 1700), Gaetano Ciglia, amante e divulgatore di storia (appartenente ad una famiglia storica, e realizzatore di vari progetti culturali) prosegue, in questo 2021, a raccontare le vicende di Pescara nel suo nuovo libro: “Le due Pescara, intorno a un fiume, per non parlar di tanta storia”.

Oltre quattrocento pagine, molto interessanti, di narrazioni su Pescara e Castellamare, fino ai bombardamenti del 1943. Scritte in modo leggero, per la comprensione di tutti, in cui si dipana la storia delle due cittadine attraverso fatti, personaggi, luoghi (noti e non) ed anche racconti raccolti da testimonianze di diverse famiglie storiche. Accompagnati da inediti e immagini fotografiche anche nuove. Testi inframezzati da belle poesie in vernacolo, racconti storici ma con un pizzico di humor, e soprattutto viaggi nel tempo in realtà allargata.

Un mix divulgativo molto piacevole, a tratti innovativo nella scelta della scrittura, e nella selezione delle immagini presenti.

Non un libro per addetti ai lavori, o studiosi, quindi, ma piuttosto un testo accessibile a tutti, stimolante.

Composto in quattro anni di ricerche, collaborazioni esterne, riflessioni e confronti. Con l’intento di appassionare l’amante della storia della città e il neofito, che poco conosce della realtà storica cittadina in​ cui vive. Non escludendo di interessare i ragazzi e gli studenti.

L’accoglienza presso i pescaresi, dopo i primi due mesi di uscita, giugno, luglio, è già stata molto positiva.

Il libro, in una prima fase di alcuni mesi, non sarà presente in libreria, ma viene distribuito, personalmente dall’autore, contattandolo tramite richiesta di contatto e messaggio su Messenger, o scrivendo alla Email : lacittacheparla@libero.it