E' tempo di vivere in modo sano e sostenibile: a Pescara torna Bio Benessere

Tre giornate dedicate al benessere, alla sostenibilità ambientale, all'energia green e a uno stile di vita sano e naturale. E' ai nastri di partenza l'ottava edizione di Bio Benessere, la fiera del sano vivere, in programma il 24, 25 e 26 settembre 2021 nel padiglione espositivo del Porto Turistico Marina di Pescara.

La manifestazione, promossa dalla CNA di Pescara, dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dall'Associazione Vae Victis Anri aps, è il principale appuntamento fieristico del Centro Sud Italia interamente dedicato alla valorizzazione della cultura del benessere: dalla tutela dell'ambiente alla mobilità sostenibile, dall'alimentazione sana al green lifestyle. L'evento fieristico, infatti, coinvolge i principali attori pubblici e privati del territorio uniti verso il raggiungimento del terzo dei 17 "goals" dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

A cominciare da Regione Abruzzo e Arta Abruzzo – che insieme a Legambiente patrocinano l'evento - protagonisti della prima giornata di manifestazione durante la quale coglieranno l'occasione per presentare al territorio il nuovo progetto "Abruzzo regione del benessere" volto a valorizzare, tutelare e promuovere il benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo culturale, ambientale, alimentare e salutare. Alle 16.30 del 24 settembre, infatti, è in programma un momento di incontro e approfondimento dal titolo "Educazione al benessere e turismo" che coinvolgerà anche Università e Federalberghi, da prenotare accedendo al seguente link https://bit.ly/3AlHXdF. Nell'ambito del convegno verrà illustrato anche il progetto "Ecospiaggia" di Pescara, il tratto di litorale libero all'altezza di viale Muzii, reso inclusivo ma nel rispetto della sostenibilità ambientale.

La seconda e la terza giornata saranno invece dedicate alla Green Energy e al risparmio energetico con un'attenzione particolare al capoluogo adriatico come smart city. La tematica verrà sviluppata sia sul versante pubblico che su quello privato, offrendo una visuale completa della cultura green alla cittadinanza dell'intera area metropolitana.

Sul fronte pubblico, il Comune di Pescara, con la sua partecipata Pescara Energia Spa, ha pienamente condiviso lo spirito green dell'evento Bio Benessere patrocinandolo in modo attivo:

«Partecipiamo alla fiera con lo slogan "Alimentiamo la nostra città"», commenta l'amministratore di Pescara Energia spa, Giuliano Diodati. «La nostra mission, infatti, è quella di sostenere un cambiamento reale verso la cultura green dell'intera area metropolitana pescarese. Gli incontri organizzati il 25 e il 26 ci permetteranno di approfondire temi come quello delle comunità energetiche e ci offriranno l'occasione di un contatto diretto con tutta la popolazione interessata».

Tre i momenti informativi e formativi in programma nell'area seminari della fiera: il primo sul PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della città, sabato alle ore 10 (prenotazione su https://bit.ly/2XCzu7J), il secondo sulla transizione energetica, sabato alle 11 (prenotazione su https://bit.ly/3hJDo5D) e il terzo sulle comunità energetiche, domenica alle 11 (prenotazione su https://bit.ly/2XBXKa6). Fondamentale per lo sviluppo del tema energia in ambito privato sarà invece la presenza di Vestina Gas e Luce, main partner di Bio Benessere 2021 che, forte di un rapporto con il territorio orientato al cittadino e alla sua massima soddisfazione, presenterà in uno spazio espositivo i suoi migliori prodotti orientati al risparmio energetico e curerà l'approfondimento "Energia e Benessere, l'energia che aiuta l'ambiente", sabato alle 16 nell'area seminari (prenotazione su https://bit.ly/2Z0gJLI).

Oltre al percorso espositivo, utile a fare un tuffo tra i prodotti naturali, sani e biologici – dal cibo alla cosmesi, passando per i massaggi o i servizi dedicati alla persona – gli utenti, dunque, potranno prenotare una serie di iniziative gratuite come, appunto, la partecipazione a convegni e momenti formativi e di aggiornamento, test drive con le eco Smart by Barbuscia Smart o punzonature delle proprie biciclette (domenica dalle 9.30 alle 12.30).

In programma anche un rapido corso di guida sicura rivolto ai ragazzi dai 6 ai 16 anni realizzato in collaborazione con la polizia municipale di Pescara.

Allo stesso tempo, l'evento fieristico rappresenterà un'importante occasione per le aziende del settore di tornare a incontrare il pubblico seppure con le dovute precauzioni imposte dalle normative e sancite dal protocollo per la sicurezza #SanieSicuri redatto dai promotori dell'evento.

"Siamo alla nostra ottava edizione e alla seconda in tempo di Covid19", spiega Silvia Di Silvio presidente dell'associazione Vae Victis. "Grazie all'entusiasmo della Cna, della Camera di Commercio, del Comune di Pescara, della Regione, dei partner e degli espositori, abbiamo deciso di non rinunciare a un momento di confronto e sensibilizzazione importante sia per gli operatori del settore che per le pubbliche amministrazioni e i cittadini. Per promuovere la cultura del benessere e del sano vivere, infatti, riteniamo sia fondamentale l'empatia, lo scambio, la conoscenza e la condivisione delle buone prassi. Solo in questo modo possiamo accrescere il coinvolgimento e il senso di appartenenza al territorio e viaggiare veloci verso un benessere che non può e non deve essere più soltanto individuale, bensì collettivo".

La fiera si svolgerà venerdì 24 settembre, dalle 15 alle 20, e sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle 9 alle 20. L'ingresso all'evento è gratuito e aperto a tutti, purché muniti di green pass come da normativa, e previa registrazione che può essere fatta online sul sito www.fierabiobenessere.it.