| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sala Tosti, dell’Aurum di Pescara, intenso pomeriggio con la scrittrice Vittorina Castellano che ha presentato un suo nuovo libro giallo. Il libro intitolato La Villa del Mistero è un giallo fantasy ricco di personaggi di vario tipo, misteriosi ed emblematici con fragilità che si intrecciano nel racconto in situazioni surreali dove i colpi di scena sono continui e suscitano pathos, ma anche ilarità.

Dal libro è stata tratta la sceneggiatura che ha portato la compagnia Teatranti d’Abruzzo di Vittorina Castellano sul palco del Teatro di via Cavour di Pescara a presentare uno spettacolo avvincente.

Vittorina Castellano è nota per la sua poliedrica attività che va dalla scrittura di poesie a quella di romanzi, alla regia e sceneggiatura, alla interpretazione dei suoi stessi scritti quale attrice.

Nel 2017 ricevette un invito a presentare una sceneggiatura per un concorso teatrale “Angelo Musco” presso i Giardini Naxos e così decise di farla per il libro giallo che aveva scritto ambientato in una villa.

Il testo della sceneggiatura presentata risultò vincitrice e così decise poi di mettere in scena il romanzo con la compagnia dei Teatranti d’Abruzzo.

La rappresentazione ebbe molto successo e fu poi replicata al Teatro Fenaroli, ma due anni di pandemia hanno di fatto fermato le rappresentazioni ma non Vittorina Castellano già pronta a rimettersi in gioco con le sue creazioni letterarie.

Alcune pagine del libro, le più salienti, sono state lette, ad un pubblico attento, da: Giorgio Ciampoli, Silvana Rotta, Patrizia Starinieri e Anna Donatella Passeri che hanno anche interpretato, come attori, la storia in teatro.