A Pescara l'inaugurazione di “Flashmob_mobilitazioni interiori”, mostra dell'artista romani Segarelli

Sabato 29 gennaio dalle ore 17, inaugurazione di “Flashmob_mobilitazioni interiori” mostra personale dell’artista romano Adriano Segarelli a “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea 24 a Pescara).

La mostra, che proseguirà fino a domenica 27 febbraio 2022, continua una grande programmazione sulla nuova pittura italiana contemporanea avviata lo scorso ottobre. Alcune delle opere esposte provengono dall’esposizione che l’artista ha appena chiuso a Milano nel prestigioso studio Zecchillo (ex studio Piero Manzoni). Con “Flashmob_mobilitazioni interiori” saranno esposte oltre venti opere e sculture realizzate tra il 2020 e il 2021 (ingresso libero, green pass).

Adriano Segarelli, artista:

“Le opere in mostra sono del filone appartenente alla "metafisica delle ombre". Concetto nato durante la pandemia come tentativo di ricerca di una luce che possa rispondere alle nostre domande poste improvvisamente di fronte a orizzonti sconosciuti e molte incertezze future. Una luce che ci permetta finalmente di riemergere. Flashmob appunto, inteso come mobilitazione interiore da parte dell'uomo. Una reazione collettiva che unisce le forze per poter esorcizzare e superare tutti quei limiti e confini.”