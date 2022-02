"Capitale italiana del Libro 2022": presentato all'Arum il progetto ”La Città Libro”

Nella giornata di ieri, presso l'Aurum, è stata presentata via streaming l'audizione pubblica per aggiucarsi il titolo di "Capitale Italiana del Libro 2022". A concorrere per il titolo, oltre Pescara, ci sono anche Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pistoia e Pordenone.

La città dannunziana ha presentato in videoconferenza con la Commissione ministeriale composta dal presidente Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il libro e la lettura, da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini il il progetto ”La Città Libro".

I contenuti che propone la città di Pescara in primo piano sono la partecipazione “dal basso” e la promozione della lettura come strumento di recupero dell’identità e delle “radici”, hanno ricevuto chiari segnali di apprezzamento da parte della Giuria, ma le sensazioni positive emerse dall’incontro di ieri non sono certamente sufficienti ad affermare che Pescara possa essere la città prescelta. La località che otterrà il titolo godrà di una grande ricaduta in termini culturali, economici e d'immagine del territorio.

Presso l'Aurum erano presenti il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone, i responsabili del Servizio Cultura e Promozione del Comune, e i rappresentanti delle organizzazioni partner quali Fondazione PescarAbruzzo, Fla (Festival del Libro e Altre Cose) e Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo. Queste le parole del Primo Cittadino su Facebook: