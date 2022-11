Musei Etnoantropologici, a partire da novembre visite guidate gratuite

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara, nell’ambito del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, organizza un percorso con visite guidate in alcuni musei etnoantropologici che custodiscono oggetti e segni della cultura contadina per quanto riguarda la produzione vitivinicola e olearia.

Il primo appuntamento è a Nocciano sabato 5 novembre dalle 10:00 alle 14:00 presso le Storiche Cantine Nestore Bosco.

Creato da Nestore Bosco nel periodo di pandemia quando le Storiche Cantine Nestore Bosco sono rimaste chiuse ai visitatori, il percorso si dipana lungo i corridoi sotterranei in parte ancora oggi utilizzati per l’affinamento delle bottiglie di produzione della Famiglia Bosco.

Con lavoro certosino si sono riportati alla vita antichi utensili e macchinari, utilizzati negli ultimi secoli, relativi alla coltivazione della vite e alla produzione del vino. Accanto alla sezione dedicata alla viticultura e alla produzione del vino, Nestore Bosco è riuscito a creare un vero e proprio percorso che ripercorre la storia della vita abruzzese dal 1700 ad oggi.

Tanti sono gli oggetti da scoprire, da quelli di uso quotidiano (in cucina e camera da letto) a quelli collegati ad antichi mestieri, come potevano essere il cardatore della canapa, l’arrotino, il calzolaio e lo stagnaro, ad una sezione dedicata alle due guerre mondiali e all’emigrazione abruzzese del secolo passato.

Una visita che riporta ad un passato ancora molto vicino, in cui il tempo scorreva più lento, ed in cui ci può immergere nel silenzio e nella tranquillità dei sotterranei delle Storiche Cantine Nestore Bosco.

Seguiranno gli appuntamenti al enomuseo di Tollo e a quello dell’olio di Loreto Aprutino.