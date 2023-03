E’ uscito il libro “Remo Gaspari… visto da vicino” di Achille Lucio Gaspari

E’ uscito con l’edizione Carabba il libro “Remo Gaspari …visto da Vicino” di Achille Lucio Gaspari, figlio del già ministro della DC con la prefazione di Gianni Letta,

“Sedici volte Ministro, non so quante Sottosegretario, in quarantuno anni di vita parlamentare. Per più di venti anni Sindaco di Gissi. Molti lo conoscono nella sua “dimensione abruzzese”, anche perché era quella che gli era più cara e che lui stesso prediligeva per l’attaccamento che portava alla sua terra e per l’impegno con cui l’ha sempre “servita”. Ma la sua dimensione politica va ben oltre la sua regione. È una dimensione nazionale a tutto tondo. Questo bel libro ce lo restituisce in tutte e due le dimensioni, anzi, di più. Perché, a quella abruzzese e a quella nazionale, aggiunge quella umana e familiare. Nessuno più di un figlio può conoscere e capire suo padre. È quello che fa Achille con Remo; ce lo fa rivedere così com’era: uno spettacolo della natura. È così forte il modo con cui ne disegna il ritratto, che lo rivediamo, Remo, come se balzasse fuori dalle pagine vivo e combattivo come lo abbiamo conosciuto: un autentico leader di popolo, nulla di artificiale, zero marketing, onestà cristallina, sapienza pratica, cultura giuridica, ma ancorata ad un pensiero autenticamente cristiano.”