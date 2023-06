Penne Festival delle Arti 2023 VI Edizione

Dal 22 al 29 luglio presso l’Auditorium San Giovanni Evangelista, con il Patrocinio del Comune di Penne, si svolgerà la sesta edizione del “Penne Festival delle Arti”, ideato e diretto da Vittorina Castellano, a cura dell’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo e della Proloco Città di Penne, Presidente Gabriele Vellante. Il Festival proporrà uno Spazio d’Arte, dei Recital di Poesia, Presentazioni di Libri e Concerti con la partecipazione di eccellenze nel campo dell’Arte, della Musica e della Letteratura. Un connubio tra le diverse Arti che per una settimana darà vita a un susseguirsi di proposte culturali di grande pregio in una cornice evocatrice di sensazioni surreali e mistiche: l’Auditorium San Giovanni Evangelista. Alla cerimonia di apertura interverranno il Sindaco Gilberto Petrucci e l’Assessore alla Cultura Mario Semproni. Sabato 29 luglio Cerimonia di Premiazione della V Edizione del Premio Letterario Internazionale “Penne Festival delle Arti” che ha visto la partecipazione di numerosi poeti e scrittori dall’Italia, dal Belgio, dalla Spagna, dall’Albania e da Israele.

Programma del Penne Festival delle Arti 2023 dal 22 al 29 luglio.

Sabato 22 luglio – ore 18.00 – Inaugurazione “Spazio Arte in Festival”, esposizione di opere delle artiste Vittorina Castellano, Daniela Giuliani e Anna Seccia.

Recital “Poesia in Festival” con la partecipazione dei poeti Vittorina Castellano, Giorgio Ciampoli, Sandra De Felice, Manola Di Tullio, Caterina Franchetta, Giulia Madonna, Elisabetta Mancinelli, Mara Motta, Daniela Quieti, Tina Troiani, Lucio Vitullo.

Parola ai Libri: letture e conversazioni con la partecipazione di Alexian Santino Spinelli, Vittorina Castellano, Licio Di Biase, Maria Gemma Pellicciotta e Daniela Quieti.

Concerto del Coro A.C.L.I 2000 “F D’Urbano” di Chieti diretto dal Maestro Giancarlo Di Fusco.

Domenica 23 luglio – ore 18.00 – Tradizioni d’Abruzzo in Musica con il Gruppo Folkloristico “I Maccabbarri”, Direttore Walter D’Addazio.

Tradizioni d’Abruzzo in Poesia con i poeti Pietro Assetta, Vittorina Castellano, Adolfo Ciaccio, Francesco Ciccarelli, Antonio Del Beato Corvi, Orlando D’Addario, Assunta Di Cintio, Caterina Franchetta, Cesare Nicolini, Leda Panzone Natale, Ireneo Recchia, Mara Seccia, Antonietta Siviero, Antonio Teodorico.

Sabato 29 luglio– ore 18.00 – Cerimonia di Premiazione della V Edizione del Premio Letterario Internazionale “Penne Festival delle Arti” Ai Vincitori saranno consegnate Targhe e Menzioni di Merito. Verranno attribuiti i Premi alla Cultura per la Letteratura a Nicoletta Di Gregorio e a Daniela Quieti, e per la Musica a Nicola Pomponi in arte Setak.

Lo Spazio “Arte in Festival” sarà visitabile anche dal lunedì 24 luglio al venerdì 28 luglio dalle 16,00 alle 18,00