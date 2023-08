Giovedì 24 ultimo appuntamento con i "Gelati Letterari"

“Gelati Letterari” alla conclusione: a Pescara giovedì 24 agosto 2023, sulla terrazza del complesso balneare La Playa (Piazza le Laudi, 2), si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna (sempre alle ore 20,30) moderato da Carmela Santulli.

Nella serata di giovedì ospite d’onore l’attrice Franca Minnucci insieme a: Leda Panzone Natale presenta “Tra le pieghe dell’anima” con Maria Pellicciotta; Franco Di Persio e Marica Caramia parleranno di “Rampina la cavallina”; Domenico Di Carlo e Alessandro D’Ascanio parleranno di “L’Europa: un cammino difficile” e Antonella Colonna Vilasi insieme a Manola Di Tullio presenteranno “Breve storia della DGSE”.

L’organizzatore di Gelati Letterari Antonio Fagnani, traccia un bilancio di questa edizione: “Il bilancio è stato sicuramente positivo pur avendo avuto problemi con il tempo. In dieci serate abbiamo presentato 55 nuovi autori di cinque case editrici che sono arrivati da molte regioni d'Italia. Abbiamo avuto – prosegue Fagnani - l'esordio di due giovani musicisti ed abbiamo ammirato opere di pittori nella sezione di Art a La Playa condotto da Leonardo Paglialonga. Abbiamo anche fatto conoscere poeti stranieri nel momento dedicato a Viaggio della poesia o poesia in viaggio curato da Manola Di Tullio. Un pensiero all’edizione 2024? Sicuramente. C'è l'idea di divulgare maggiormente la lettura di libri di fantascienza e, se ci daranno più tempo, invitare un autore importante. Mi piacerebbe creare un momento che potremmo chiamare "A tu per tu con..." in cui le persone presenti possono fare domande direttamente allo scrittore o poeta. Nella nostra regione -conclude Antonio Fagnani - ci sono vincitori di premi letterari importanti e portarli a contatto con persone che possono rivolgere loro domande sarebbe bello. Se avessimo più risorse economiche si potrebbe fare molto di più.

Da presidente dell’associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana, per Antonio Fagnani anche un pensiero alle prossime iniziative dell'associazione: “La conclusione del concorso abbinato ai Gelati Letterari: le poesie pervenute sono state inviate alla giuria costituita da due autori di Genova, di Palermo e di Parigi. Seguirà poi la premiazione del concorso Anch'io Ci Voglio Provare che si è svolto durante l'anno scolastico all'istituto Comprensivo Pescara 6 che ha visto coinvolte le insegnanti con gli alunni delle sei classi quinte. Un'esperienza lodevole grazie all'impegno del professore Giancarlo Giuliani e di sei poeti che si sono recati nelle aule dialogando con gli alunni. Successivamente riprenderemo la seconda fase degli incontri di poesia tra i detenuti dell'istituto penitenziario di San Donato. Un’esperienza unica che ha toccato gli animi di chi ha partecipato”.

Anche per questo ultimo appuntamento c’è “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico e immaginario; questo nuovo appuntamento vedrà la presenza di Antonietta Aulicino.

Si ringraziano le aziende che hanno creduto nel progetto e che credono nella divulgazione della cultura offrendo prodotti che saranno estratti durante le serate: Begin, Blanco, Mokambo, Bosco, D’Amico, Corfinio; si ringrazia anche il Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

L’evento gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e rientra nel progetto “Pescara Legge” inserito all’interno delle iniziative del Cepell del Ministero della Cultura.

E’ obbligatoria la prenotazione allo 085 66929.