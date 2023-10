Eventi d'autunno al Museo Cascella e al Museo delle Genti d'Abruzzo

Una visita gioco per famiglie al Museo Cascella, il "CruciCascella", apre il cartellone degli eventi autunnali e prenatalizi che la Fondazione Genti d'Abruzzo dedica tradizionalmente ai ragazzi.

Laboratori e attività sempre nuovi e sempre agganciati ad aspetti peculiari delle esposizioni dei due musei civici. E quest'anno le iniziative si intersecano con una serie di agevolazioni dedicate con cui la Fondazione vuole promuovere un rapporto stabile con il suo pubblico. Così i residenti a Pescara potranno festeggiarle il compleanno anche con una visita al museo: come regalo un ingresso gratuito e biglietti ridotti per due accompagnatori. Il sabato una tariffa speciale di 12 euro per le famiglie: l'offerta sarà attiva nei mesi di novembre e dicembre. In corso la promozione per i nonni, che entrano gratis nei sabato di ottobre, con biglietto ridotto per due ragazzi accompagnatori. Infine, il 25 novembre, in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza di genere, ingresso gratuito per tutte le donne: un'iniziativa che stringe cultura e sociale in una data simbolo.

"I musei - sottolinea il presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo, Emilio Della Cagna - non sono semplicemente collezioni da visitare, ma sono storia profondamente immersa nel presente. Vivono per e con il loro pubblico e proprio per questa ragione abbiamo sempre voluto creare un rapporto costante con il territorio, stimolando la partecipazione della scuola e della famiglia, dei nuclei portanti della coesione sociale. Le nostre attività e le nostre promozioni sono dirette in particolar modo ai ragazzi, completano la didattica tradizionale e li guidano nella scoperta delle loro radici, delle tradizioni, del territorio, della storia".

Il programma delle attività laboratoriali inizia domenica 22 ottobre alle 17 con il "Cruci Cascella" e prosegue il 31 ottobre, sempre alle 17, con un evento tra i più amati dai ragazzi "Art Halloween: streghe, mostri e pipistrelli per un laboratorio d'arte da brivido": con pennelli, tempere e cartoncini colorati i partecipanti realizzeranno la loro personalissima e mostruosa opera d'arte. Sabato 11 e domenica 12 novembre Fla kids, spazio in collaborazione con il Festival dei libri e altre cose, riservato a bambini e ragazzi dai sei anni in su. Come un altro laboratorio particolarissimo, quello su "Dall'oliva all'olio" in programma domenica 26 novembre sempre con inizio alle 17. Sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 16,30 alle 18,30 una porta aperta sul Natale con "Uno gnomo per amico - Dolce natività", laboratori di cucito creativo per bambini. Ultima attività in programma domenica 17 dicembre, alle 17, "Memory game", visita gioco per famiglie al Museo delle Genti d'Abruzzo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a didattica@gentidabruzzo.it o telefonare ai numeri 0854510026 interno 1 o 2 oppure 3939374212.