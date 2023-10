Premio nazionale Paolo Borsellino: "Professione angelo custode" al Circus di Pescara

Giovedì 26 ottobre alle ore 10,30 al Teatro Circus di Pescara il Premio nazionale Paolo Borsellino presenta la spettacolo “Professione angelo custode”.

Lo spettacolo prodotto dalla Franca Berardi produzioni è tra quelli presentati alla commissione del Ministero per i giovani e lo sport “Le Caivano D’Italia” che sta organizzando i lavori - già iniziati - per la riapertura prevista non casualmente il 23 maggio del teatro polifunzionale “Delphina” di Caivano, e per la riqualificazione delle tante periferie degradate e prive di spazi aggregativi e culturali che purtroppo circondano tante nostre città.

Non sempre viene data la giusta importanza a coloro che lavorano “dietro le quinte”. Naturalmente non si deve pensare solo ai registi o ai tecnici necessari perla messa in scena di un'opera. Esistono, in effetti, delle professioni quasi invisibili o che, per lo meno, vivono nell'ombra ma, nello stesso tempo, che sono un modello dicoraggio e generosità. Se impegnati nei servizi di scorta, essi rappresentano il valore di chi ogni giorno rischia la propria vita per proteggere la vita altrui.

In tanti si sono sacrificati diventando un exemplum per tutti. Del resto, sacrificare (dal latino composto da “sacrum” e “facere”) significa letteralmente “rendere sacro”, come è accaduto.

Si tratta di uomini che hanno nascosto le loro ali sotto una divisa e che si sono distinti per dedizione e professionalità, diventando eterni attraverso il ricordo non solo tramandato dalle vedove, dai fratelli, dai figli, ma da tutti.

Ricordare, infatti, vuol dire tornare al cuore, rivivere emozioni, conservare nella Memoria. Essa comprende anche sentimenti. Memoria vuol dire avere punti di riferimento. Vuol dire conoscere se stessi e il mondo che cicirconda.

REGIA: Franca Berardi

RICERCA STORICA E DOCUMENTAZIONE: Franca Berardi

DURATA: 40 minuti circa

MUSICHE ORIGINALI : Stefano Cutilli

SUPERVISIONE MUSICALE : Stefano Cutilli

INTERPRETI: Aldo Mattia Schiavone; Giovanni Moriconi; Chiara Cutilli;

Annalisa Di Credico; Sofia Di Giacomo; Marta Marchionne; Emilia DiDonato; Federica Ciarcelluti; Giordano Santovito.