Torna la stagione di Teatro Ragazzi più apprezzata della città: Tuttə a Teatro! con le Scuole e le Famiglie ,che riempirà le domeniche pomeriggio da novembre ad aprile, oltre alla consistente proposta di matinée e per le scuole che si avvale quest’anno del supporto del Comune di Pescara, nella persona dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Santilli, e del sostegno della Regione Abruzzo e del MiC-Ministero della Cultura.

Da anni il Florian Metateatro rivolge la sua attenzione ai più giovani, sia con laboratori teatrali in sede, per diverse fasce d’età, sia producendo e ospitando spettacoli pensati per bambini e ragazzi.

Ed ecco dunque la nuova stagione, la XXIV, di teatro per ragazzi Tuttə a Teatro!con le Scuole e le Famiglie , un progetto culturale del Florian Metateatro che ha formato generazioni di ragazzi e ragazze, avvicinandoli al teatro sia con la famiglia, negli appuntamenti domenicali, che con la scuola, con le proposte dei matinée, del teatro vissuto con la classe, momenti di riflessione e scoperta.

Quest’anno più che mai, a partire dal 12 novembre e fino ad aprile 2024, si avvicenderanno grandi compagnie da tutta Italia, oltre alle migliori produzioni abruzzesi,con 12 diversi spettacoli per30repliche, tra pomeridiane e matinée, sui palcoscenici dell’Auditorium Flaiano sul lungomare di Pescara, del Florian Espace, e del Museo delle Genti d’Abruzzo, che offriranno la possibilità la domenica pomeriggio di vivere l’esperienza del teatro con i genitori e la famiglia, o in matinée assieme ai compagni di classe e alle insegnanti.

Ogni spettacolo è rivolto e pensato per fasce d’età variabili, dai tre anni in su, e per le scuole di ogni ordine e grado: dalle materne, alle elementari, alle medie ed alle superiori, ma sono godibili anche per tutto il pubblico!

Tutti gli spettacoli saranno accompagnati dall’appuntamento Racconti a Teatro, narrazioni a tema a cura del Florian Metateatro o seguiti da post PLAY, incontri di approfondimento.

La nuova stagione prenderà il via con un evento apprezzatissimo dalle famiglie: domenica 12 novembre, alle ore 17.00, e in replica scolastica lunedì 11 alle 10.00, con Il magico Oscar nel paese delle Meraviglie di e con Oscar Strizzi, per un pomeriggio di illusionismo, magia, mimo, sand art, ombre cinesi, adatto a tutte le età a partire dai 4 anni.