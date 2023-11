Premio “Mariella Di Girolamo”, ancora poche settimane per partecipare al bando

Mario Negri Sud, un’eccellenza della ricerca scientifica che per tantissimi anni è stato orgoglio e luogo simbolo del nostro territorio. L’istituto di ricerca ha, purtroppo, chiuso diversi anni e passando sulla strada che da Fossacesia conduce a Lanciano, all’altezza di Santa Maria Imbaro rimane solo l’edificio e alcuni segni delle proteste dei lavoratori a triste ricordo. Ma il filo che univa la comunità dei ricercatori e di tutti coloro che hanno trascorso anni importanti della loro vita al Mario Negri Sud non si è mai spezzato. Anzi, ha continuato a unire vite, storie e passione per la ricerca scientifica. Nel giugno di due anni fa morì prematuramente Mariella Di Girolamo, biologa e ricercatrice, per anni responsabile del Laboratorio di Trasduzione del Segnale dell’istituto e in prima linea nel tentare di evitare la chiusura del centro di ricerca.

In memoria della professoressa Di Girolamo la Fondazione Abruzzese Scienze per la Vita ha indetto un bando di concorso che assegna tre premi a tesi di laurea in università abruzzesi in campo biomedico. « Al concorso potranno partecipare coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in campo biomedico, dal 1 luglio 2022 al 31 luglio 2023, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi de L’Aquila o l’Università degli Studi di Teramo – si legge nell’avviso pubblicato sul sito web della Fondazione qui https://www.abruzzoscienza.it/2023/10/09/bando-2022-2023/ - Le domande di ammissione al concorso, firmate dall’interessato/a e corredate dal curriculum vitae e dai documenti richiesti, dovranno pervenire via pec all’indirizzo fondazioneabruzzoscienza@pec.it, entro e non oltre il 30 novembre 2023».

« Saranno valutati i seguenti titoli: originalità, qualità e impatto della tesi di dottorato; cv del candidato/a e ruolo svolto nella tesi – sottolinea la Fondazione - a parità di giudizio il Premio verrà assegnato al dottore di ricerca più giovane».