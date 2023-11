Nell’affollata sala verde del Circolo Aternino di Pescara, venerdì 10 novembre, Vittorina Castellano, ha presentato il libro Pagine di Letteratura Inglese scritto da Daniela Quieti.

Daniela Quieti, docente di letteratura inglese, è nota per la qualità dei suoi scritti che sono apprezzati in Abruzzo e in tutta Italia e che hanno ottenuto numerosi premi letterari.

A presentare e commentare il libro, Vittorina Castellano, anche lei scrittrice ed autrice di numerosi scritti, che ha poso numerose domande alla scrittrice puntualizzando sugli autori e i testi menzionati nel libro presentato.

Nel saggio Daniela Quieti ha presentato una selezione della letteratura inglese tra l’800 e il 900. Interessante è constare come i testi scelti formano uno spaccato di una società in evoluzione per l’inurbamento delle città e la rivoluzione industriale in atto. Molte sono le donne protagoniste di questi scritti che mostrano come esse siano state schiave di culture maschiliste e tradizioni familiari che le vedeva poste in situazioni di invisibilità nonostante il grande ruolo che avevano.

L’ora trascorsa insieme è stata intensa e partecipata dagli amici ed estimatori presenti. Hanno portato il loro saluto e anche un ricordo della conoscenza del lavoro di Daniela Quieti: Dante Marianacci, scrittore e saggista; Maria Rita Carota, Assessora alla cultura del Comune di Pescara; Luigi Arbore Mascia, Assessore del Comune di Pescara; Vittoria D’Incecco, politica e medico; Licio Di Biase, storico scrittore; Vincenzo D’Antuono Prefetto emerito della Provincia di Pescara.