"Questo non è amore": appuntamento a Pescara

Nel 1999 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne".

Per questa occasione l’associazione “Società Civile" organizzatrice del Premio Borsellino, la Polizia di Stato, l’Assessorato alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, la sezione abruzzese della Associazione Nazionale Magistrati organizzano in Abruzzo 6 giornate, dal 22 al 27 novembre, sul tema “Questo non è amore”, per dire «No» alla violenza di genere.

Un percorso di sensibilizzazione che si articolerà in 10 diversi momenti tra con la presenza del camper del progetto “Questo non è amore” della Polizia di Stato nei punti più centrali di Pescara, L’Aquila e Teramo, incontri riservati alle scuole, incontri pubblici, flash mob, reading teatrali, presentazione di libri e la mostra fotografica di Cristian Palmieri.

A Pescara la manifestazione si svolgerà giovedì 23 novembre dalle ore 9,30 in corso Umberto, nella sala convegni della Fondazione Pescarabruzzo con la presenza del camper della Polizia di Stato che distribuirà materiale informativo ed incontrerà gli studenti.

Alle ore 10,00 si alterneranno performance e reading teatrali a cura dei docenti Franca Berardi e Stefano Cutilli.

Alle ore 11,00 un importante incontro a cui prenderanno parte: il Sindaco Carlo Masci; Pasquale Sorgonà, Questore vicario della Questura di Pescara, Roberta D’Avolio, presidente della Associazione Nazionale Magistrati sez. Abruzzo, David Mancini, Procuratore del Tribunale dei minori, Daniela Puglisi, rappresentante Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, ambito territoriale di Chieti e di Pescara.