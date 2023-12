Ecco "Butterfly29", primo libro dell'attore e regista abruzzese Milo Vallone

Nuovo traguardo del regista abruzzese Milo Vallone che arricchisce il suo già lungo e nutrito curriculum con l’appellativo di scrittore.

È uscito infatti proprio in questi giorni che precedono il Natale, per la Masciulli Edizioni, il suo primo libro tratto dalla docufiction Butterfly29 scritto e ideato durante la pandemia del 2020 nella sua stessa abitazione. La prefazione di questo nuovo lavoro, reca la firma del giornalista abruzzese Luca Pompei, autore, a sua volta noto in casa Masciulli Edizioni.

Protagonista Alan Caravaggio, un padre agli arresti domiciliari, isolato dal mondo intero a causa di un virus informatico responsabile di una netpandemic, una pandemia digitale che cancella ogni forma di tecnologia; 32 telecamere lo controllano nella sua abitazione, dove è recluso per aver ucciso la moglie, durante un lockdown causato dal Covid-19.

Il 'docubook' verrà presentato in due anteprime inserite nei seguenti eventi:

sabato 23 dicembre alle ore 18.00 - IV edizione di "Amami Teatro", presso il Foyer storico del Teatro Marrucino di Chieti, con un recital di presentazione di e con Milo Vallone, modera l’evento l’editore Alessio Masciulli;

mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 19:00 - "Un Natale da mare - seconda edizione", in via Raffaele Paolucci, Pescara Flag Costa di Pescara.

Seguirà la presentazione ufficiale nei primi giorni del 2024 che farà da apripista ad un piccolo tour di eventi in giro per l’Abruzzo e non solo.

Per ordinare il libro, il sito è www.masciulliedizioni.com.

Pagine social consultabili alla voce @masciulliedizioni