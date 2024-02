A Francavilla al Mare arriva il Centro Studi “Il Cenacolo”

Il territorio di Francavilla al Mare spalanca le sue porte alla cultura di spessore, ed ecco che arriva una grande novità: il Centro Studi "Il Cenacolo".

"Sono felice ed entusiasta di comunicare la brillante iniziativa alla quale sono particolarmente legata – commenta l'assessore alla Cultura, Cristina Rapino. - Una promessa fatta dall’amministrazione comunale insieme all’Università 'Gabriele d’Annunzio' Chieti-Pescara, con l’impegno del Prorettore Carmine Catenacci e del Professor Ugo Perolino, e grazie ai finanziamenti ottenuti dal CEPELL-Centro per il Libro e la Lettura lo scorso settembre".

Il Centro Studi si fa promotore della crescita culturale e personale di studentesse e studenti, e si va ad inserire all’interno di quel progetto di sensibilizzazione della cittadinanza verso una cultura artistica e letteraria. L’obiettivo è la valorizzazione dell’esperienza del Cenacolo, stimolando lo studio e l’approfondimento della manifestazione francavillese.

Come spiega l'assessore: "Presto verrà reso pubblico un bando internazionale per le universitarie e gli universitari che vorranno approfondire le origini della nostra tradizione culturale. La premiazione dei vincitori del bando avverrà nel corso di un convegno organizzato nella giornata del 2 ottobre, una data non casuale ma scelta perché cade nel giorno del compleanno di Francesco Paolo Michetti. Inoltre, durante l’incontro verrà acquisito il fondo bibliotecario che darà vita a una sala interamente dedicata al maestro e all’artista all’interno del MuMi".

Il progetto è possibile grazie al Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura, al Comune di Francavilla e all’Università 'Gabriele d’Annunzio' Chieti-Pescara.