'Le Politiche sociali come lotta alla Mafia', l'incontro alla 'd'Annunzio'

Il Corso di Laurea in Servizio sociale dell'Università ‘d’Annunzio' organizza, giovedì 22 febbraio presso l'Auditorium del Campus universitario di Chieti, un seminario su "Le Politiche sociali come lotta alla Mafia".

All'incontro interverrà il Dr. Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione "Antonino Caponnetto".

"Le politiche sociali - si legge in una nota - rappresentano uno strumento fortissimo votato allo sviluppo della società e si concentrano sulla progettazione e implementazione di interventi di “attività programmatiche” volti a migliorare il benessere e la qualità della vita della società.

Queste azioni sono progettate per affrontare sfide sociali, ridurre le disuguaglianze e promuovere un ambiente in cui tutti i membri della società abbiano accesso a risorse e opportunità che favoriscano la crescita e il progresso non solo socioeconomico ma anche di lotta alla infiltrazione criminale. Infatti, le politiche sociali possono giocare un ruolo importante nella lotta contro la mafia, in quanto la presenza della mafia spesso si radica in contesti di povertà, disoccupazione, mancanza di opportunità educative e sociali. Di conseguenza, affrontare le cause sottostanti di queste problematiche sociali può contribuire a indebolire l’influenza stessa della mafia.

In questo contesto è di particolare importanza la partecipazione di testimoni privilegiati che, con il loro esempio e con il loro coraggio, contrastano questi fenomeni negativi e contribuiscono a estirpare un male sociale che indebolisce la coesione sociale e l’attaccamento alle Istituzioni.

L’intervento del Dr. Giuseppe Antoci, che racconterà la sua vicenda umana e professionale, sarà un momento di assoluta formazione trasversale alla quale tutti gli studenti sono invitati a partecipare.

I saluti istituzionali verranno portati dal Magnifico Rettore Prof. Liborio Stuppia e da altri autorevoli personaggi pubblici di livello regionale, nazionale e internazionale".