Addio a Lucia Spadano, fondò la rivista d'arte contemporanea 'Segno'

Mondo dell'arte e del giornalismo abruzzese in lutto per la morte di Lucia Spadano.

Nel 1976, insieme al marito Umberto Sala, fondò la rivista d'arte contemporanea “Segno”.

Si legge su segnonline.it: “Si è spenta nella notte del 22 febbraio Lucia Spadano, fondatrice e direttrice della nostra rivista, lasciando un vuoto incolmabile, non solo nella famiglia della vita ma anche e soprattutto in quella più grande di Segno, fatta di tanti amici, artisti, critici, collezionisti e amanti dell’arte. Una vita, per l’appunto, dedicata all’arte, dove con la sua penna inconfondibile ha raccontato e descritto l’opera di tanti artisti oltre a essere stata testimone di momenti cruciali che hanno scritto la storia dell’arte contemporanea”.

Nel 2019 l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo la premiò per i suoi 35 anni di attività ed ha rappresentato una figura di spicco nell’ambiente artistico e culturale abruzzese.

I funerali saranno celebrati sabato 24 febbraio, alle ore 12, nella Cattedrale di San Cetteo a Pescara.