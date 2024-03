È Pietro Albino Di Pasquale il docente del corso di sceneggiatura alla Macondo

Partirà il 7 marzo il Corso di sceneggiatura per la Scuola Macondo di Pescara (via De Cesaris, 36): sono 15 incontri gli incontri previsti, ogni giovedì dalle 18 alle 20, con il docente abruzzese Pietro Albino Di Pasquale sceneggiatore, scrittore e regista. Di Pasquale ha lavorato alla sceneggiatura di lungometraggi quali L’uomo fiammifero, Mozzarella Stories, Buoni a nulla, Into Paradiso, San Valentino Stories; l’ultimo film di cui ha curato la sceneggiatura è “Roger… Arriva il presidente!” del regista Marco Chiarini, vincitore del premio “Miglior Film per l'Innovazione Cinematografica” al Bellaria film festival.

Ha scritto il romanzo “Farfariel. Il libro di Micú” (Uovonero), in corso di pubblicazione anche negli USA per la restless book. Ha insegnato didattica dell’audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado. "Sono felice di tenere il corso di sceneggiatura in una scuola importante come la Macondo – spiega il regista: - una scuola che diffonde il valore delle arti narrative. Saper narrare aiuta a vivere meglio. A riguardo, scrivere una buona sceneggiatura credo sia un ottimo inizio per imparare a dirigere anche la propria vita".

Il corso risulta essere un viaggio nel mondo della scrittura attraverso il cinema e la serialità: permette di scoprire i segreti di grandi film, le armi nascoste di un racconto avvincente, di divertirsi nell'arte di raccontare attraverso le immagini e costruire gli strumenti imprescindibili per scrivere la settima arte; il tutto attraverso tanti esempi ed esercizi pratici. L’obiettivo del corso è scrivere la sceneggiatura di un vero film. Ogni appuntamento prevede un’ora di teoria e una di pratica.

Questa è la sintesi del programma:



- la sceneggiatura. Genere letterario o scrittura tecnica;

- struttura e antistruttura;

- microstruttura e macrostruttura;

- Vogler, Truby, Syd Field… vince Aristotele;

- la log line. La tag Line. La sinossi. Il pich;

- personaggio o azione;

- dialoghi vs azioni vs transizioni;

- e il montaggio?

- Proust, Céline o Katka Cinema e TV;

- generi a confronto: Giallo, Rosa e Nero:

- adattamento. Ripresa e ricalco;

- mettiamoci alla prova scrivendo il nostro film;

- i programmi di scrittura.