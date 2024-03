Alla Macondo "Il cielo stellato dentro di me" della 16enne pescarese Beatrice Bonanni Di Nicola

La Scuola Macondo di Pescara lascia la parola ai giovani ed ecco che sabato 23 marzo alle ore 18 ospita la presentazione del libro della 16enne pescarese Beatrice Bonanni Di Nicola, "Il cielo stellato dentro di me" (Aletheia Editore).

Guardarsi allo specchio e riconoscersi per la prima volta, dopo essersi cercati nei riflessi degli altri; i traumi che insegnano; le storie di vita interrotte da rancori mai recisi; le priorità da riordinare e riscoprire, anche se (o proprio perché) scardinano le abitudini; perdere qualcuno che si dava per scontato, che non si è mai ascoltato davvero privandosi di un tesoro prezioso; la spettacolarizzazione della propria dignità fino a perderla e poi un viaggio attraverso sé stessi.

Tutto questo e molto di più è racchiuso nei racconti del volume Il cielo stellato dentro di me, valorizzati da una cornice dell’autrice che scrive in prima persona. Beatrice, seppur giovanissima, affida con maturità i fogli delle sue ispirazioni al vento e alle barche, con la speranza che trovino la rotta. E si faranno messaggi in bottiglia arenati a riva, aeroplanini di carta se il mare sarà in tempesta.

Ad accompagnare la giovane scrittrice in questo appuntamento nel magico mondo della Macondo (via De Cesaris, 36) ci sarà Elisa Quinto. L'evento è gratuito.