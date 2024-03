Margherita Bonfilio apre 'La stanza dei segreti' alla libreria Ubik

Mercoledì 3 aprile, alle ore 18, la libreria Ubik di Pescara diventerà palcoscenico per la presentazione di "La stanza dei segreti", ultima opera di Margherita Bonfilio, edita da SBS Edizioni. A dialogare con l'autrice sarà Beniamino Cardines, offrendo una prospettiva approfondita sull'opera che si è già distinta partecipando a Casa Sanremo Writer 2024 e vincendo nel 2023 il Premio internazionale per la Letteratura al Festival dei Due Mondo di Spoleto.

Margherita Bonfilio, docente di informatica in pensione e appassionata di letteratura, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo alla poesia. Nominata "Ambasciatrice di pace per la poesia nel mondo", attraverso "La stanza dei segreti" conduce il lettore in un viaggio intimo attraverso le emozioni nascoste e le profondità dell'anima, esplorando temi universali come il dolore, l'amore e la scoperta di sé.

L'opera, proposta dall'editore Sheyla Bobba al Premio Strega Poesia 2024, rappresenta non solo un traguardo nell'illustre carriera di Bonfilio, ma anche un invito alla riflessione e alla crescita personale attraverso il potere curativo della poesia. Questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi nella bellezza e nella complessità dell'espressione poetica, celebrando la poesia come strumento di introspezione e rinnovamento.