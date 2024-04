"Imago Musicae", 6 appuntamenti con i giovani talenti della chitarra tra le opere di Mario Schifano

Domenica 14 aprile prenderà il via Imago Musicae, rassegna dedicata ai giovani talenti della chitarra, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo e Imago Museum e sostenuta dal Comitato Nazionale Italiano Musica.

Sono 6 gli appuntamenti in programma, sei matinée domenicali che uniscono musica e arte contemporanea: i concerti si svolgeranno infatti nella Sala al Piano C di Imago Museum all'interno della mostra permanente dedicata a Mario Schifano, uno dei più importanti artisti italiani e internazionali del Novecento. Il biglietto di ingresso al concerto e a Imago Museum è di 10 €, in occasione dei sei appuntamenti di Imago Musicae.

Imago Musicae avrà come protagonista assoluta la chitarra. La rassegna - disegnata dal M° Massimo Magri con la preziosa collaborazione del M° Alessandro Paris - nasce come una vetrina importante per giovani musicisti provenienti da scuole prestigiose come l'Accademia Chigiana di Siena o la Fondazione Accademia "Incontri con il Maestro" di Imola, con cui il CIDIM ha da tempo uno stretto rapporto di collaborazione.

L'inaugurazione, domenica 14 aprile, è affidata alla ventiquattrenne napoletana Cristina Galietto, pluripremiata in prestigiosi concorsi internazionali - Stoccarda, Monheim am Rhein, di Uppsala e il prestigioso Primo Premio all'Eurostrings Competition 2021 tenutosi a Petrer in Spagna. La chitarrista interpreterà musiche di Tarrega, Paganini, Turina e Castelnuovo-Tedesco.

A seguire, fino al 19 maggio, la rassegna ospiterà musicisti dal brillante curriculum e dalle prestigiose affermazioni in concorsi di ambito nazionale ed internazionale. Si esibiranno in concerto Francesco Levato (domenica 21 aprile), Giovanni Accadia (domenica 28 aprile), Luciano Monaco (domenica 5 maggio), Andrea Roberto (domenica 12 maggio) e Sergio Manolo Occhipinti (domenica 19 maggio). I concerti si svolgeranno tutti alle ore 11,30.

La rassegna toccherà poi anche le scuole di Pescara con una serie di concerti in cui saranno impegnati alcuni tra i giovani chitarristi più interessanti del nostro territorio. Un percorso prezioso, realizzato in collaborazione con la Professoressa Rossella Di Donato, Preside dell'Istituto Comprensivo Pescara 7. Valore aggiunto sarà, naturalmente, la suggestione dei capolavori dell'arte italiana e straniera del XX e XXI secolo dell'Imago Museum che ospiterà i concerti della rassegna, grazie alla sensibilità della Fondazione Pescarabruzzo e dell'Imago Museum e, in particolare, del Presidente prof. Nicola Mattoscio.

Programma della Rassegna

domenica 14 aprile

CRISTINA GALIETTO

musiche di Tarrega, Paganini, Turina, Castelnuovo-Tedesco



domenica 21 aprile

FRANCESCO LEVATO

musiche di Bach, Schubert, Regondi, Mertz, Giuliani



domenica 28 aprile

GIOVANNI ACCADIA

musiche di Scarlatti, Turina, Regondi, Arnold



domenica 5 maggio

LUCIANO MONACO

musiche di Bach, Giuliani, Castelnuovo-Tedesco



domenica 12 maggio

ANDREA ROBERTO

musiche di Giuliani



domenica 19 maggio

SERGIO M. OCCHIPINTI

musiche di Ghedini, Henze, Milhaud, Ginastera, Castelnuovo-Tedesco