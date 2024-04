"Nuova Stoccolma", il secondo romanzo di Charles Papa, alla libreria Moroni

Uno psicodramma che proietta il lettore in una realtà distopica, fatta di colpi di scena e ricca di suspense, a metà tra fisica e metafisica. E' il romanzo "Nuova Stoccolma", il secondo libro di Charles Papa, che sarà presentato sabato 6 aprile alle ore 17:30 nella libreria Moroni (via dei Peligni, 93). Dialogherà con l'autore la professoressa Gilda Antonelli, docente di Organizzazione Aziendale del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara. Ad accompagnare la presentazione ci saranno le musiche del maestro Roberto Barone, mentre le letture sono state affidate a Francesca Gianfagna.

Per Papa, speaker radiofonico e dj, è il secondo libro pubblicato con la Big Box Edizioni: così come in "Sette giorni", primo lavoro letterario dell'autore, anche in "Nuova Stoccolma" si percorre un viaggio nel tempo, che scava nell'intimità umana, e che dà il via alla realizzazione di una terza opera che chiuderà il cerchio della "trilogia sul tempo" ideata dallo scrittore di origini londinesi.

NUOVA STOCCOLMA, LA TRAMA

Il mondo parallelo di Carlo Senigallia, protagonista del romanzo, cambia dopo la morte della bellissima moglie Sophie, e lo vede proiettato in un futuro tenebroso e privo di neuroni specchio che intreccia realtà fisica e metafisica. Dalla base civilizzatrice di Teseopoli sfiderà ogni legge scientifica creando, insieme alla fedelissima ex infermiera Manuela, la nuova razza antropica dei CLUBBER33 e la città a essa destinata. In un viaggio nel dramma umano e globale, Nuova Stoccolma di Charles Papa tocca gli abissi dell'identità, attraverso le feritoie dell'anima e dell'amore, ammettendo il facile accesso alla malvagità di un uomo comune, con continui colpi di scena che tengono col fiato sospeso i lettori.