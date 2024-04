Silvia Elena Di Donato presenta 'Paradigmi della complessità' alla Fondazione La Rocca

Silvia Elena Di Donato presentera' “Paradigmi della complessità” alla Fondazione La Rocca venerdì 19 aprile alle ore 18. “Paradigmi della complessità” è una raccolta poetica composta da sessantotto liriche, dove la riflessione filosofica e l’astrazione incontrano il vissuto personale dell’autrice. È il mistero più grande, l’Amore, “Idea e causa di sé, necessità”: l’amare senza possedere, ma non solo, anche quello del felice possesso e dell’incandescenza desiderata o condivisa dei sensi, che fa nuova la vita ogni giorno e ti fa “infinito”. Quello che ti avvia a fare di tutto un’opportunità e a guardare più al come che al cosa, a guardare e curare di tutto soprattutto i dettagli: cogliendo lì la vera poesia, intesa come capacità di conoscere e vedere oltre la materia e la pelle, di guardare insomma “al di là della siepe”, nell’assoluta verità di se stessi e di tutto il visibile.

Silvia Elena Di Donato (Pescara, 1976), laureata in Lettere classiche e in Filosofia, insegna presso il Liceo Classico “G.B. Vico” di Chieti e cura costantemente interventi di carattere storico e letterario sia su periodici locali sia nell’ambito di rassegne e manifestazioni culturali. Con la raccolta poetica “La maschera di Euridice” (2018) si aggiudica numerosi premi e riconoscimenti, guadagna diverse recensioni e viene segnalata anche su La Lettura del Corriere della sera; nel 2019 è invitata a presentare la silloge presso il Centro di cultura italiana “Dante Alighieri” di Bahía Blanca, in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo, e nello Spazio arti della casa Alda Merini a Milano. Per la Di Felice Edizioni ha pubblicato nel 2024 “Paradigmi della complessità”.