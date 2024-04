“Ma che guerra c’è?” in scena al teatro Cordova

Venerdì 19 aprile alle ore 21, presso il teatro Cordova, all’interno della rassegna “S.E.I. a Teatro” (Storie E Ideali a Teatro), debutterà in anteprima nazionale, lo spettacolo “Ma che guerra c’è?” prodotto dalla Compagnia La Torre di Babele, scritto e diretto da Michele Di Mauro ed interpretato dal regista assieme a Luigi Ciavarelli, Lina Bartolozzi, Martina D’Addazio e con l’aiuto regia di Rossella Remigio. Ingresso: 10 euro.

Lo spettacolo, dopo “Se questa è un’infanzia” e “La commedia”, è il terzo appuntamento della rassegna “Storie e Ideali a Teatro”, ideata e diretta da Milo Vallone e organizzata dalla Tam Tam Communications e dal Cantiere Teatrale Adriatico con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Pescara, che nella persona dell’assessore Maria Rita Carota così motiva: “L'assessorato alla cultura sostiene convintamente questa iniziativa in cui verranno portati in scena spettacoli che rievocheranno particolari momenti storici e tematiche sociali riguardanti l'Abruzzo e l'Italia, poiché per l'alto valore culturale, storico e sociale che riescono a garantire, intendiamo favorire al massimo tali iniziative”.