Arotron a lavoro con “S-Drama School”, educazione teatrale con le classi prime a Pianella

A Pianella prosegue senza sosta il progetto “S-Drama School” a cura di Arotron di Franco Mannella: un percorso di educazione teatrale iniziato lo scorso marzo a cui partecipano le classi prime della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale "Papa Giovanni XXIII" del comune vestino, accolto con entusiasmo dalla coordinatrice del plesso Milena Di Gregorio. Il progetto è stato fortemente voluto dalle maestre, con l'approvazione del Dirigente scolastico Tommaso D'Aloisio; grande l'entusiasmo anche tra le famiglie dei bambini. Le maestre delle classi prime coinvolte sono Lucia Rossi, Aida Di Ghionno, Ivana Ruggiero ed Eleonora D'Intino.

Il percorso, che prevede una lezione a settimana per ciascuna classe, si serve degli strumenti del teatro per accompagnare i bambini in un viaggio alla scoperta delle emozioni, delle loro caratteristiche e delle strategie più sane per riconoscerle, gestirle e viverle, per una migliore relazione con sé stessi e gli altri. Il teatro stimola i bambini all'espressione di sé, li aiuta a coltivare la creatività e la curiosità, a sviluppare l'empatia e la sicurezza di sé, a socializzare e ad affrontare i "problemi" come opportunità, trovando soluzioni con il lavoro di squadra.

I bambini sono entusiasti del percorso e anche le maestre e i genitori hanno già dato pareri molto favorevoli riguardo all'influenza positiva di questa attività sugli allievi. Gli operatori che guidano il percorso sono Chiara Colangelo e Alessandro Rapattoni, entrambi attori diplomati all'Accademia Teatrale Arotron nel 2018 e ora attivi in Arotron APS come formatori teatrali e come attori della Compagnia dell'Aratro (Rapattoni è anche regista).

"Ringraziamo famiglie, docenti, dirigenza scolastica perchè il progetto, che si prefigge l'obiettivo di introdurre i bambini al teatro e, attraverso la pratica teatrale, allenare abilità fondamentali per la loro crescita, con particolare attenzione all’ambito relazionale, è stato da subito preso in considerazione e concretizzato", spiegano Colangelo e Rapattoni.

"La nostra proposta come Arotron - interviene Mannella - è quella di lavorare sul macrotema delle emozioni, con l'obiettivo di sviluppare l'intelligenza emotiva dei bambini, l'empatia, la conoscenza di sé, la corretta gestione del conflitto, l’interazione armonica con i compagni, nella direzione di una buona educazione alle relazioni. Il nostro percorso teatrale permetterà ai bambini di iniziare a scoprire e abitare la varietà delle emozioni umane attraverso lo studio del teatro e con l’ausilio di giochi teatrali".