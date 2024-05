Edizioni Il Frangente torna a "Sottocosta", il Salone Nautico del Medio Adriatico. L'evento dedicato al mare e alla nautica si terrà da oggi al 5 maggio presso il Porto Turistico “Marina di Pescara”. All’interno dello stand dell’editore saranno disponibili tutte le novità editoriali, i manuali per la patente nautica e un ampio reparto dedicato all’oggettistica nautica: kit per il carteggio, stampe artistiche, cartoline e portachiavi. Una vasta esposizione di prodotti pensati per gli appassionati di mare.

Domenica 5 maggio alle ore 12, presso il Padiglione “Daniele Becci”, si terrà l’evento dedicato ai bambini Acciughe, tartarughe & altre storie dal mare – Letture e laboratorio per bambini con Octo.P. A partire dal libro Perché le acciughe fanno il pallone e altre storie dal mare, un dialogo con i bambini per scoprire insieme le storie di alcuni degli animali marini più bizzarri.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Cetacei ed è consigliato a bambini dai 6 ai 12 anni. Seguirà l’intervento del veterinario Vincenzo Olivieri del Centro Studi Cetacei e la conduzione dei bambini al rilascio delle tartarughe marine caretta caretta. Le Edizioni il Frangente saranno nello Stand T-V Padiglione “Daniele Becci”.