“Pickpocket_Arena” al teatro Michetti: il programma

La Fondazione Zimei, in collaborazione e con il supporto del gruppo Fineco Bank, presenta “Pickpocket_Arena”. Il progetto, ideato e curato dal direttore artistico Massimiliano Scuderi, riprende i temi della mostra di apertura del Teatro Michetti di Pescara, sede espositiva temporanea della Fondazione, per approfondire alcune questioni legate al rapporto tra l' arte e il sociale, grazie ai contributi di importanti figure della cultura e della scena artistica internazionale.



Il primo appuntamento del 9 maggio alle ore 18 sarà dedicato al duo artistico Claire Fontaine (Fulvia Carnevale e James Thornhill) ed è intitolato Salvare i fenomeni. Reduci dai successi internazionali e dalla Biennale di Venezia che si è appena inaugurata con il titolo Foregneir everywhere, ispirato ad una loro famosa opera, il lavoro di Claire Fontaine, che si sviluppa su due decadi, ruota attorno alle questioni della libertà e del pensabile.



Il collettivo afferma che l'arte contemporanea è abbordata dall'artista come l'unico contesto in cui sia possibile pensare sia con le parole che con le immagini e gli oggetti. Utilizzando le sue opere come attivatori di riflessione l'artista presenterà una selezione di lavori e di progetti di cui esplorerà la dimensione materiale e immateriale. Partendo dal presupposto che alcune forze e alcune forme storico-politiche sono sempre meno presenti nelle nostre vite e che questa assenza si apparenta all'estinzione - che non riguarda solo piante e animali ma anche possibilità umane - Claire Fontaine esplorerà gli affetti in via di sparizione e i concetti che possono aiutarci a recuperarli ampliando i nostri orizzonti.



Il secondo appuntamento del 17 maggio alle ore 17 intitolato Arte e Spazio Pubblico è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e con l'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara ed è incentrato sul tema delle mediazioni culturali. Nato da un progetto di ricerca a cura della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è successivamente diventata una pubblicazione edita di Silvana Editore.

Nella tappa di presentazione pescarese diventa un modo per confrontare le varie culture che riguardano il potenziale trasformativo dell'arte nello spazio pubblico come generatore di cambiamento sociale. Tra i partecipanti invitati alcuni degli autori della pubblicazione come l' artista Flavio Favelli, la critica e curatrice Lisa Parola, autrice tra l'altro del libro “Giù i monumenti?” per Einaudi, Fabio De Chirico Direttore Servizio II – Arte contemporanea e Fotografia, Direzione Generale Creatività Contemporanea, Ministero della Cultura, Alessandra Donati, Professoressa Università degli Studi di Milano Bicocca, Maurizio Morra Greco, Presidente della Fondazione Morra Greco, Gianni Pettena, artista e architetto, Claudio Varagnoli, Professore Università degli Studi "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara, Presidente del Comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee, Giampaolo Stivella, Responsabile Private banking di Finecobank tra gli altri.



La manifestazione, per ambedue le occasioni, sarà aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti a sedere.