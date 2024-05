Primo incontro del Maggio dei Libri al Parco Letterario di San Silvestro

Ieri, presso il Parco letterario di San Silvestro, si è celebrato il primo incontro del programma Maggio dei Libri. L’incontro pomeridiano de Il Maggio dei Libri è stato organizzato da Vittorina Castellano e ha come sottotitolo Parola ai libri - letture e conversazioni. Ogni intervenuto ha letto un proprio componimento, un brano di un libro, narrato un avvenimento accaduto. Il Maggio dei Libri 2024 è un’iniziativa del Centro per il Libro e la lettura (Ministero della Cultura) in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nata per suggerire la lettura quale forma di libertà.

Il tema scelto per la XIV della campagna edizione è: “Se leggi ti lib(e)ri”, dal 23 aprile a tutto il mese di maggio. Tante le iniziative nazionali tra le quali quelle di Pescara che, attraverso la Rete permanente per la promozione del libro e della lettura "Pescara legge", coordinata dall'assessorato alla cultura del Comune di Pescara, partecipa al MAGGIO DEI LIBRI per iniziative svolte e che si svolgeranno fino al 31 maggio.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire e stimolare l'abitudine alla lettura dei libri quale valore sociale e elemento importante per la crescita personale e sociale. Per il primo incontro, organizzato da Vittorina Castellano, grande è stata la partecipazione in questo luogo che con il marito Giorgio Ciampoli, ha voluto, con grande generosità, far godere ad amici e conoscenti. Il programma del ‘Pomeriggio di cultura’ si ripeterà con altri appuntamenti: