Ultimo appuntamento con 'Prove aperte' a Pianella, poi Tingeltangel diventa spettacolo

Non ci saranno altre opportunità per scoprire cosa si cela dietro il sipario, prima della "prima assoluta", nella fase più creativa, folle e impegnativa che di solito resta un segreto custodito da attori e regista: dunque domenica 12 maggio alle ore 18 presso l'ex asilo Sabucchi a Pianella ci sarà l'ultimo appuntamento con le prove di uno spettacolo in via di allestimento, dal titolo provvisorio "Tingeltangel Varietà" insieme a Franco Mannella in veste di regista e la Compagnia dell'Aratro a lavoro sulla comicità paradossale di Tingeltangel, raccolta di testi teatrali degli anni '20-'30 del'900 di Karl Valentin.

Arotron, dunque, apre di nuovo le sue porte durante le "prove", per l'ultima volta, per permettere al pubblico di vedere all'opera il doppiatore, attore e regista Mannella con la sua Compagnia dell'Aratro: "Si trattava di uno studio sui tempi comici, ed ecco che vediamo nascere un nuovo spettacolo. Ci siamo resi conto che i testi di Karl Valentin, commediografo e attore che ha ispirato il 'teatro dell'assurdo', sono straordinariamente attuali e ben presto presenteremo il nostro lavoro".

Si tratta di un'occasione eccezionale per conoscere il lavoro che si nasconde dietro la messa in scena di uno spettacolo e per scoprire le risate, gli errori e le epifanie che di solito solo attori e regista possono vivere nell'intimità della location in cui si fanno le prove che sono il cuore degli attori: ogni spettacolo, infatti, è il risultato di ore e ore di prove, in cui si mettono a punto i meccanismi della scena, si approfondiscono le relazioni tra i personaggi, si scoprono nuovi punti di vista, si insegna al corpo ogni sfumatura: il dietro le quinte, il più delle volte è un segreto, ma non per Arotron.

L'ingresso è a donazione libera, ma è necessaria la prenotazione (i posti sono limitati) al numero 345.5411135.