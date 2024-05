Premio Asimov, i nomi dei vincitori della IX edizione

Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune la consegna dei diplomi alle migliori recensioni, a livello regionale, dei libri finalisti al Premio Asimov 2024, giunto alla sua IX edizione. L’evento ha avuto inizio verso le ore 10 quando, oltre alla presentazione delle diverse dirigenti delle scuole abruzzesi partecipanti al concorso, sono intervenuti il sindaco di Pescara Carlo Masci, il quale ha rivolto il suo invito ai ragazzi ad osare sempre e comunque per raggiungere i propri obbiettivi, e Francesco Vissani, fondatore e coordinatore del premio Asimov, che ha posto al centro la storia e la volontà di proporre questo progetto.

Quest'ultimo, inoltre, ha ribadito le modalità di valutazioni per quanto riguarda le recessioni scritte dagli alunni, effettuate dalla commissione (stessa modalità nelle altre regioni) in modo da garantire l’imparzialità di giudizio. Non sono mancati i contributi anche del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Successivamente ha avuto inizio la presentazione da parte dei ragazzi, sia delle scuole medie (per l’edizione Junior) e sia delle scuole superiori, dei libri finalisti recensiti: sei nel primo caso e cinque nel secondo. Infine, la consegna dei diplomi ai vincitori e le foto ricordo della giornata per concludere l’evento. A prendere parte anche diverse scuole collegate da remoto, impossibilitate a venire.

Di seguito la lista delle scuole partecipanti e dei vincitori:

Pescara, Liceo Scientifico “G. Galilei" (Federico Pavone, Lorenzo Di Fermo, Mattia Maione, Jacopo Celentano, Benedetta Macino, Edoardo di Loreto, Alessandra Vesce e Marta D’Emidio); Avezzano Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” (Mariarosa Rea e Lorenzo Carretta); Avezzano Istituto di Istruzione Superiore “Torlonia-Bellisario” Liceo Classico (Eleonora Oddi); L’Aquila Istituto di Istruzione Superiore “A. Bafile” (Rebecca Properzi); L’Aquila Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Colecchi” (Emanuele Scancella); Teramo Liceo scientifico “A. Einstein” (Michele Pasquarelli); Montesilvano Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” (Fabrizio Giuseppe Carretta ed Emanuele Macciola); Penne Istituto di Istruzione Superiore “Luca da Penne- Mario dei Fiori” (Lucrezia Peretti); Pescara Liceo Classico “G. D’Annunzio” (Francesco Paolo Pettinella, Greta Mobilij e Francesca Lacioppa); Pescara Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” (Anna Ramone); Atessa Istituto Omnicomprensivo Statale “Ciampoli-Spaventa” (Andrea Berardi); Chieti Liceo Scientifico “F. Masci” (Giovanni Tocco, Simonetta Conti e Lucrezia Zedda); Guardiagrele Istituto Omnicomprensivo “Nicola da Guardiagrele” (Giulio Auriti); Lanciano Liceo Scientifico “G. Galilei” (Chiara D’Orazio, Benedeta Kamberaj e Letizia Primante); L’Aquila Convitto Nazionale “D. Cotugno” (Etere Giorgio, Nora Nanni, Irene Calzetta e Giovanni D’Antonio); Vasto Polo Liceale “R. Mattioli” (Marco Gabriele Memmo); Chieti Liceo Classico “G. B. Vico” annesso al Convitto G B Vico (Marika Zappacosta); San Salvo Istituto Comprensivo “Mattioli-D’Acquisto” S. Salvo (Siria Sigismondi); L’Aquila Istituto di Istruzione Superiore “A. D’Aosta” (Claudia Manuele); Vasto Polo Liceale “R. Mattioli” (Angelo Di Biase); Pescara Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” (Emanuele Antoniciello Tomasi).