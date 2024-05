Anche i pescaresi Olivieri, Secondini e Patricelli al Premio Nazionale Pratola

Sarà dedicata alla memoria di Andrea Purgatori, principe del giornalismo d'inchiesta, prematuramente scomparso lo scorso anno all'età di 70 anni, la XV edizione del Premio Nazionale Pratola. L'evento, appuntamento tra i più seguiti in Abruzzo e non solo, andrà in scena al Cinema Igioland di Corfinio, sabato 25 maggio dalle ore 17. A partecipare alla manifestazione, il figlio di Andrea Purgatori, Edoardo, apprezzato e talentuoso attore del cinema italiano, che con un intervento da remoto ricorderà la figura di suo padre.

Una XV edizione, quella organizzata dall'Associazione Culturale Futile Utile, per rendere omaggio ad un indimenticabile, illuminato, straordinario interprete dell'informazione scritta e televisiva del nostro Paese. Tra i premiati di quest'anno, anche tre pescaresi: Vincenzo Olivieri, Arianna Secondini e Marco Patricelli. L'evento, come sempre curato magistralmente da Ennio e Pierpaolo Bellucci, è impreziosito dalle adesioni e dalle presenze di autorevoli e prestigiose personalità del mondo della cultura, del giornalismo, della musica, della solidarietà, del cinema e della ricerca scientifica, protagonisti delle differenti sezioni della kermesse 2024.

Oltre al ricordo di Purgatori e al plauso a rappresentanti del giornalismo e della cultura nazionale, gli organizzatori hanno voluto dare anche il giusto risalto a interpreti "dell'abruzzesità" in Italia e nel mondo. Il Premio verrà attribuito al direttore d'orchestra e compositore aquilano d'adozione Leonardo De Amicis, al valente e bravissimo tecnico del suono e già David di Donatello, Alessandro Palmerini, al comico-showman pescarese Vincenzo Olivieri, all'apprezzato storico Marco Patricelli, alla caporedattrice centrale di Rai Sport Arianna Secondini, alla poetessa pratolana Elisabetta Liberatore ed allo scrittore-poeta sulmonese Mario De Santis. Per la solidarietà il riconoscimento andrà all'Associazione Ali Onlus, presieduta dal medico peligno Edoardo Leombruni.

Le altre sezioni della manifestazione 2024 avranno come protagonisti personaggi di assoluto prestigio e spessore. A cominciare dallo storico, giornalista e scrittore, già direttore de La Stampa e La Repubblica, Ezio Mauro, firma tra le più autorevoli del panorama nazionale; dal raffinato, puntuale giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini; dalla brillante e grintosa giornalista, autrice e conduttrice di "Belve", Francesca Fagnani. Sul palcoscenico del Premio a Igioland inoltre, il condirettore della TGR Rai, Carlo Fontana, già caporedattore in Abruzzo; Marco Lollobrigida, giovanile e competente vicedirettore di Rai Sport; lo scienziato di fama internazionale Roberto Crea, direttore del centro di ricerca Renato Dulbecco, e per la sezione editoria e cultura, l'instancabile poeta-scrittore Giuseppe Aletti, titolare dell'omonima casa editrice.

Un parterre di tutto riguardo e rispetto, quello ancora una volta scelto dai curatori Ennio e Pierpaolo Bellucci, nel segno della continuità e della luminosa tradizione del Premio Nazionale Pratola. A presentare la manifestazione, arricchita dai gradevoli e coinvolgenti intermezzi musicali della Little Swing Band, sarà il giornalista Enrico Giancarli. L'evento sarà visibile in diretta streaming nazionale su www.teleregionetv.it e su www.apktv.it e sul digitale terrestre, al Canale 17 di Teleregione Molise e Abruzzo.

PREMIATI 2024

Ezio Mauro - Giornalismo e Cultura

Leonardo De Amicis - Musica

Alessandro Palmerini - Cinema e Spettacolo

Roberto Crea - Ricerca Scientifica

Arianna Secondini - Giornalismo Sportivo

Beppe Severgnini - Giornalismo e Cultura

Carlo Fontana - Giornalismo

Francesca Fagnani - Tv e Spettacolo

Marco Lollobrigida - Giornalismo Sportivo

Ali Onlus - sezione solidarietà

Giuseppe Aletti - Editoria e Cultura

Marco Patricelli - Storia e Cultura

Vincenzo Olivieri - Spettacolo

Elisabetta Liberatore - Poesia

Mario De Santis - Poesia