"Il Maggio dei Libri", all'Aurum il secondo appuntamento

Secondo appuntamento, venerdì 17 maggio, degli incontri organizzati da Vittorina Castellano nel progetto Maggio dei Libri-2024 Parola ai libri. Il progetto il Maggio dei Libri mette in evidenza l’importanza della lettura e ricorda che i libri sono essenziali per lo sviluppo e la conoscenza delle persone. Molti sono stati gli scrittori e poeti che sono intervenuti all’Aurum di Pescara, nella sala Tosti, per questo appuntamento culturale per narrare, leggere e discutere delle loro opere.

Vittorina Castellano ha aperto i lavori invitando sul palco i presenti per dare Parola ai Libri leggendo una propria opera. Si sono avvicendati Maria Rosa Viglietti, Lucio Vitullo, Daniela Quieti, Alexian Santino Spinelli, Licio Di Biase. Dante Marianacci, Lucia Guida, Giorgio Ciampoli, Caterina Franchetta, Alberto Di Quinto, Giulia Madonna, Francesco Ciccarelli e Tina Troiani.

Il terzo appuntamento sarà giovedì 23 maggio presso il Parco Letterario di San Silvestro, mentre la conclusione dell’intero progetto culturale avverrà presso il Giardino Tommolini Scassa di Pescara.