Carolina Mastropietro e Valentina Chiavaroli presentano "ABCiao abecedario italiano"

Oggi pomeriggio, alle ore 18 presso Working House in via Milano 18, sarà presentato il libro "ABCiao abecedario italiano" di Carolina Mastropietro e Valentina Chiavaroli, edito da Quid edizioni. Con le sue 26 lettere, 21 tavole artisticamente illustrate e quasi 500 parole da scoprire, "ABCiao abecedario italiano" offre un viaggio emozionante attraverso l’inestimabile patrimonio del Bel Paese. Un’opera pensata per tutti, grandi e piccini, che invita a giocare, raccontare e esplorare ogni angolo dell’Italia pagina dopo pagina.

L'albo illustrato ha già fatto il suo debutto al Salone Internazionale del Libro di Torino ed è stato accolto con entusiasmo anche dalla Dr.ssa Chiara Biondi, Assessore Regionale alla Cultura della Regione Marche e dalla Dr.ssa Maura Nataloni, Assessore alla Bellezza, con deleghe alla Cultura, del Comune di Fabriano. Carolina Mastropietro e Valentina Chiavaroli sono due creative italiane unite dalla passione per l'infanzia e la cultura italiana. Carolina, architetta e artista, e Valentina, pediatra e ricercatrice, hanno collaborato per creare un abecedario illustrato che celebra il patrimonio italiano, ispirate entrambe dalla maternità e dal desiderio di educare attraverso l'arte.