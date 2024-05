Lorenza Sorino, alla Scuola Macondo un reading dedicato a "Novecento"

Venerdì 24 maggio alle ore 18:30 presso la sede della Scuola Macondo ci sarà un reading dedicato a "Novecento" di Alessandro Baricco. L'evento, curato da Lorenza Sorino (di Unaltroteatro), rientra nel percorso finale del corso "Leggere a voce alta" e vedrà per protagonisti gli studenti del laboratorio, seguiti in questi mesi dalla stessa Sorino e da Riccardo Pellegrini e Alessandro Rapattoni (Arotron di Pianella). Gli studenti sono Arianna Caporuscio, Simone Di Pasquale, Alessandro Medeiros, Roberto Cesaretti, Liliana Marcella, Nicolina Galassi e Antonella Cirillo.

Come spiega Lorenza Sorino, "Novecento è un testo che mettendo insieme emozioni, racconto e interpretazione si presta alla conclusione di un corso dove i partecipanti sono stati condotti attraverso un percorso fatto di basi della tecnica e primi elementi di narrazione. Ci siamo messi in gioco con un testo che ha una magia unica, portato in scena e riadattato per il cinema, dunque per noi quindi è una bella sfida che ha stimolato i corsisti a dare il meglio in una restituzione che ci auguriamo arricchisca il pubblico come ha arricchito noi".