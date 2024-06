Margherita d'Austria torna a Penne: il 7 giugno un convegno in suo onore

Inizia con l'antica capitale degli Stati Farnesiani il ritorno della Madama nelle terre d'Abruzzo. Il 7 giugno infatti inizierà in questo modo la "road to", una serie di eventi organizzata dall'associazione "La Storia in Cammino A.P.S. E.T.S." di Ortona in concomitanza dell'inaugurazione del primo blocco del Cammino di Margherita.

Sarà quindi Penne a ospitare il primo degli eventi previsti, per la precisione una giornata studi sulla figura di Margherita d'Austria fortemente voluta dall'ass.ne "La Storia in Cammino A.P.S. E.T.S." di Ortona. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Penne e si avvale della preziosa e fattiva collaborazione della Pro Loco di Penne, capitanata dal Presidente Gabriele Vellante, che con l'associazione Italia Nostra - Sede di Penne del presidente Antonio Di Vincenzo ha messo in moto la macchina organizzativa.

"Gli amici di Margherita d'Austria", questo il titolo del convegno, che vedrà la partecipazione di illustri ospiti che hanno contribuito in modo determinante ad arricchire la bibliografia sulla figura di Margherita d'Austria. Gli eventi inaugurali sono patrocinati dal Ministero del Turismo e dal Consiglio Regionale d'Abruzzo.

"Siamo veramente soddisfatti di poter dare il via in questo modo alla road to", commentano dall'associazione la Storia in Cammino, "non dimentichiamo che il cammino di Margherita è sì un trekking, ma è anche e soprattutto un modo per studiare e conoscere più da vicino la figura di questo affascinante personaggio storico, che tanto ha dato all'Abruzzo. Tutte le tappe sono state messe in fila grazie alla consulenza di storici e pensando innanzitutto alla loro assonanza con la vita della Madama, e Penne non poteva assolutamente mancare.

Tanti gli ospiti che interverranno e animeranno l'evento. Di seguito il programma:

Ore 09:00 - Accoglienza da parte del Gruppo MUSICI e SBANDIERATORI MARGHERITA D'AUSTRIA con la partecipazione degli alunni degli Istituti “IIS L. Da Penne - M. dei Fiori”

Ore 9:30: Saluti istituzionali del Sindaco di Penne Gilberto Petrucci e Mario Semproni, Ass.re alla Cultura del Comune di Penne.

ore 10:00: Antonio Di Vincenzo - Presidente dell'Ass.ne Italia Nostra Sede di Penne.

Ore 10:30: Silvana Pasquali - Presidente della Rete delle città Margheritiane.

Ore 11:00 Franco Cespa - Ass.ne "La Storia in Cammino A.P.S. E.T.S." di Ortona.

Ore 11:15 - La Montagna Reale a cura di Montereale Solidale, associazione di agricoltori.

Ore 11:30: Giuliano Masola - Professore e scrittore di Parma.

Ore 14:30: Don Bruno Mascilongo - Sacerdote della diocesi di Piacenza nella Chiesa di San Sisto.

Ore 15:00: Prof.ssa Patrizia Iarlori - Professoressa e studiosa di Margherita d'Austria.

Ore 15:30: Maria Luisa Orlandi - Archeologa e studiosa.

Ore 16:30: A cura degli alunni del corso CAT e TUR dell' ITCG "Marconi" di Penne: "Sulle tracce di Margherita d'Austria". I luoghi"

Modererà la Presidente della Rete delle città Margheritiane Silvana Pasquali.