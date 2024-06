Torna SquiLibri a Francavilla al Mare, tutto pronto per la terza edizione

A Francavilla al Mare torna SquiLibri, Festival delle Narrazioni che accenderà l'estate di piazza Sirena dal 21 al 23 giugno con un ricco programma culturale possibile grazie all'interazione tra Scuola Macondo di Pescara con Elisa Quinto e Sara Caramanico, il fondatore della Scuola Peppe Millanta, in qualità di Direttore artistico e il Comune di Francavilla con il sindaco Luisa Russo che ha creduto sin dalla prima proposta al progetto, insieme all'assessore alla cultura, Cristina Rapino.

Già nella serata del 21 giugno ci saranno i finalisti (sestina)del Premio Strega appena decretati e dove l'Abruzzo vanta Donatella Di Pietrantonio con L'età fragile (Einaudi); e poi Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori); Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio); Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax).

Tra gli ospiti del Festival, diluiti tra i tre giorni, ci saranno: Nicola Lagioia, Marino Bartoletti, Francesca Reggiani, Tiziana Ferrario, Stefania Andreoli, Luca Bianchini, Giulia Blasi, Ludovico Tersigni, Rokia, Giulia Ciarapica, Maddalena Crepet, Anna Cherubini (sorella del cantautore Jovanotti), Nicoletta Verna, Luca Romagnoli (Management) con Nicola Ceroli, Dario Sansone, Roberta Recchia, La Compagnia della Polvere, e poi Andrea Magno, Vito Di Battista, Federico Bonadonna, Walter Lazzarin, Roberto Biondi, Maria Rosaria Sisto, Paolo Massari, Silvano Scaruffi e Giulia Alberico. Non mancheranno, inoltre, presentazioni su riscoperte letterarie come Alba De Céspedes e Robert Lowry.

Tra le varie attività previste da questa terza edizione di SquiLibri ci sono la Fiera del Libro e presentazioni in fiera e, inoltre, Macondo Lab - laboratorio di Scrittura racconti con Kristine Maria Rapino; raccontarsi con la fotografia: laboratorio di scrittura e fotografia a cura di Ri-svegli con Paola Fanelli in collaborazione con Anna Ricca.

E inoltre ci sarà l'attività di Storie in giro - Passeggiate letterarie a cura di Fonderie Ars; gli Itinerari del gusto - Mangiare fra le righe in cui ci si baserà su piatti presenti in alcuni famosissimi romanzi ed infatti Squilibri – Festival delle Narrazioni ha coinvolto gli esercenti di piazza Sirena in un itinerario del gusto, ad ogni esercente è affidato un piatto o una bevanda speciale da servire nelle tre giornate.

Tra le varie attività ci sarà anche Steal Book: nelle tre giornate di SquiLibri – Festival delle Narrazioni sarà possibile rubare, ma solo i libri dello Steal Book, una montagna di volumi pronti per essere presi liberamente. Lo stesso Festival sarà anticipato dalla giornata del 20 giugno con "Aspettando SquiLibri": per l'anteprima di quest'anno ci saranno Massimo Pamio e Monica Ferri con "Chi era Francesco Paolo Michetti", Giovanni Mancinone con "Mostri. Quando non c'è più l'amore", Giulio Natali con "Sotto il diluvio", Luca Pompei con "La vita mi deve ancora un sogno. Storia di Billy".

Si ricorda che per accedere ad alcuni appuntamenti è necessario prenotare il proprio posto (gratuito) su www.billetto.it pertanto si consiglia di consultare il programma completo sul sito Internet www.squilibrifestival.it.