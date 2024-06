Venerdì 21 giugno quarto appuntamento con “Marziani 7… dal Fioraio – la poesia dove non l’avete mai ascoltata” in piazza Muzii, dalle ore 19. A cura di Bibliodrammatica aps, progetto #culturespontanee, pensato per promuovere e sostenere la letteratura, l’editoria e gli autori-autrici abruzzesi contemporanei.

Prosegue con interesse e partecipazione la rassegna iniziata il 31 maggio scorso. Si propone, per questo quarto incontro, il tema “poesia coscienza critica e denuncia sociale” immaginando la letteratura come un linguaggio per educare lo sguardo critico e sensibilizzare la coscienza sociale. Ideazione, direzione artistica e culturale a cura di Beniamino Cardines, coordinamento Annarita Pasquinelli Michetti. Con il patrocinio del Comune di Pescara.

Venerdì 21 giugno, saranno ospiti Margherita Bonfilio (poetessa pluripremiata) - Simona Novacco (Premio Piersanti Mattarella 2022 per la Poesia d’impegno sociale) - Manuela Di Dalmazi (poetessa pluripremiata) - Assunta Di Basilico (poetessa, Essere Otre ets) - Lucia Magistro (poetessa, attrice).

Margherita Bonfilio, poetessa, dichiara: “In giro per l’Italia a presentare i miei libri e attraverso la poesia incontro molte persone. C’è uno scambio umano di emozioni, di vissuti e il confronto esistenziale è sempre qualcosa che va oltre. I poeti osservano il mondo e lo filtrano in linguaggio letterario, restano le contraddizioni, le criticità, le tante cose che ognuno di noi vede e si rende conto che c’è qualcosa o molto da cambiare”.

Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale, aggiunge: “Poniamo al centro il linguaggio letterario e la sua capacità di farsi voce e coscienza, sguardo critico e denuncia sociale. La cultura oggi ritorna come forma di osservatorio sociale, un laboratorio sempre aperto che invita alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica. Marziani è anche un omaggio a Ennio Flaiano e alla sua celebre commedia ‘Un marziano a Roma’ del 1960. Scrittori, poeti, giornalisti, artisti, uomini e donne di cultura hanno l’obbligo di rappresentare il fermento di una società. Ecco perché abbiamo pensato a #culturespontanee. Cultura spontanea, perché la vediamo diffusa su tutti i territori e a qualsiasi latitudine sociale”.