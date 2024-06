“Omelia Contadina” apre Video Green Bag, rassegna di cinema indipendente a Spoltore

Cortometraggio di nove minuti, “Omelia Contadina” (Italia 2019) di Alice Rohrwacher apre oggi alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore la prima rassegna di cinema indipendente “Video Green Bag” curata da Davide Di Nisio e Stefano D’Ettorre con la collaborazione dell’associazione No Hay Banda. La rassegna cinematografica, all’interno della 25ª edizione della manifestazione I Colori del Territorio, segue il solco tematico dell’evento che quest’anno è intitolato “Verdepaesaggio”.

Gli altri titoli in proiezione tra oggi e domani alla Soms in piazza D’Albenzio (ingresso libero, inizio alle 21) sono “Mani nude” di Andrea Malandra (Italia 2020, durata 63′), “La valle dei tempi” di Peter Ranalli (Italia 2019, durata 32′), “Il diavolo inventò la vanga” di Gianni Di Claudio (Italia 1985, durata 40′), “Il passo dell’acqua” di Antonio Di Biase (Italia 2019, durata 52′).

«Un’occasione», dicono i curatori della rassegna, «per proporre un punto di vista piccolo dentro un territorio piccolo. I 4 film scelti stanno tutti in quel quadrato che dal Vomano arriva alla Majella e i quattro autori, tutti abruzzesi, raccontano piccole figure in piccoli paesaggi e piccole aziende in piccoli territori, come nel caso di Peter Ranalli capace di ricostruire, in modo originale, ascesa e caduta della storica manifattura Monti».