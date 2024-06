Le "Passeggiate per gli Abruzzi" in Senato

Su iniziativa del Senatore Michele Fina, con l'organizzazione dei Professori universitari Giovanna Scatena e Maurizio Basili, è stato presentato ieri a Palazzo Madama, a Roma, il terzo volume della collana diretta dallo scrittore abruzzese Peppe Millanta, "Comete – Scie d'Abruzzo" di Ianieri Edizioni: "Passeggiate per gli Abruzzi" di Ferdinand Gregorovius.

Il volume, facente parte della sezione dedicata ai viaggiatori in Abruzzo, è stato accuratamente illustrato dalla Professoressa Barbara Delli Castelli che ne ha curato la traduzione, la prefazione è di Alessio Romano; con la docente ha dato voce al volume anche il Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara, il Professor Ugo Perolino. È lo stesso Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne che collabora con Millanta per la scelta dei testi, traduzioni, introduzioni critiche e storiche. L'appuntamento è stato coordinato dalla giornalista pescarese Alessandra Renzetti, ed ha visto l'intervento dello stesso editore, Mario Ianieri.

Ferdinand Gregorovius nacque a Neidenburg, Prussia Orientale, 1821 e morì a Monaco nel 1891 fu uno storico tedesco. Vissuto a lungo in Italia è noto per le sue dotte escursioni che costituiscono ancora oggi gli scritti più affascinanti e poetici della letteratura di viaggio.

Quelle di Gregorovius non sono fuggevoli impressioni ma esperienze e rappresentazioni artistiche di paesaggi e città, frutto di uno studio accurato e minuzioso, corredato di appunti di viaggio, ricordi, riflessioni, riferimenti e profili letterari. Lo storico tedesco, nelle sue descrizioni, è sensibile al sentimento del bello e alla profondità dell'opera d'arte creata dall'uomo o dalla natura ed anche l'Abruzzo fu al centro di queste riflessioni.

Il progetto di "Comete" ha come partner il Parco Nazionale della Maiella, I Borghi più belli d'Italia, I Parchi Letterari e Borghi Autentici; la serie dedicata alla narrativa di viaggio presenta degli itinerari consigliati da seguire curati dalla dottoressa Serena D'Orazio, base ideale per un vero e proprio "viaggio in Abruzzo".