Premio Strega 2024, vince l'abruzzese Donatella Di Pietrantonio

La scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio vince con largo vantaggio il Premio Strega 2024.

"Data fin dall'inizio per superfavorita - si legge in un approfondimento dell'Ansa -, la scrittrice che aveva già conquistato lo Strega Giovani 2024, ha superato tutti con 189 voti per 'L'età fragile' (Einaudi), dedicato alle sopravvissute, in cui attraverso il rapporto tra una madre, Lucia, e la figlia ventiduenne Amanda, ha scardinato gli stereotipi sugli anni e sulla sicurezza dei piccoli luoghi di provincia, con sullo sfondo la pandemia. Nel libro per la prima volta la scrittrice, che non ha mai lasciato la sua professione di dentista dei bambini, ha affrontato anche la violenza di genere rievocando un fatto di cronaca nera accaduto nel 1997 nella sua terra, l'Abruzzo.

"Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi non sono più scontati", ha detto emozionata e raggiante la scrittrice, alla sua quarta volta allo Strega (nel 2021 in cinquina con Borgo sud), e già vincitrice del Premio Campiello nel 2017 con L'Arminuta.

La serata si è aperta con i sei finalisti saliti sul palco, spostato più vicino alla platea, con dei cartelli in mano che componevano la frase 'I libri sono in gara, chi li scrive no' in piena sintonia con lo spirito che ha animato il lungo tour di 20 tappe che li ha visti sempre complici e solidali, divertiti e pronti a scherzare fra loro.

"Non abbiamo la gioia di ospitare persone del governo" ha detto durante la diretta tv Geppi Cucciari e rivolgendosi a Mollicone salito sul palco. 'Una domanda a piacere dica quello che crede'. "Facciamo un grande plauso allo Strega" ha risposto il presidente della Commissione Cultura della Camera annunciando "abbiamo approvato il Piano Nazionale della Lettura".

A presiedere il seggio il direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi, al posto della vincitrice della scorsa edizione, l'abruzzese Ada D'Adamo, morta il 1° aprile 2023, a cui sarebbe spettato il posto come da tradizione. Su 700 votanti hanno espresso le loro preferenze in 644, pari al 92% degli aventi diritto.

Foto di Costanzo D'Angelo in occasione della presenza di Donatella Di Pietrantonio alla Festa del Ritorno 2022 a Vasto