Paesaggi Sonori, entra nel vivo la nona edizione: concerti anche a Carpineto

Entra nel vivo 'In ogni suono', l'edizione 2024 di Paesaggi Sonori, il festival di musica e paesaggio ambientato in luoghi molto suggestivi d'Abruzzo, nell'intento di creare un'esperienza di ascolto completa che vada oltre la musica. Dopo l'iniziativa di apertura con Grand River il 22 giugno scorso a Peltuinum, fino all'1 settembre l'appuntamento è al tramonto nei teatri magnetici e fuori dal tempo d'Abruzzo. Cinque gli appuntamenti già in calendario; a questi si aggiungeranno presto due concerti in programma per il 19 agosto e 1 settembre.

Oggi la seconda tappa della nona edizione con il concerto della compositrice e violoncellista polacca Dobrawa Czocher a Gessopalena nell'anfiteatro naturale dell'antico borgo scavato nel gesso 'Pretalucente' che brilla al riflettersi della luce solare al tramonto, con lo sguardo rivolto al versante orientale della Maiella e sull'Adriatico. Laureata alla Chopin University of Music di Varsavia, primo violoncello della Neue Philarmonie Berlin e solista della Filarmonica di Szczecin, la compositrice e violoncellista polacca presenta il suo ultimo album da solista "Dreamscapes" mostrando quanto si trovi a suo agio nell'oscillare tra musica classica e contemporanea. Dobrawa accompagna gli ascoltatori in un viaggio nell'inconscio, esplorando attraverso il suono la ricchezza mistica della fantasia.

Domenica 21 luglio ci sarà il concerto al tramonto (a 1.380 metri) di Bitoi ai piedi del Monte Bolza, immersi nella Valle Natrella di Castel del Monte (L'Aquila), nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Sabato 27 luglio sarà la volta di Daniela Pes a 1.356 metri in località Forca Castiglione a Tornimparte (L'Aquila) dove la veduta si apre tra la conca dell'Aquila e la Valle del Salto. Domenica 4 agosto ci sarà il concerto al tramonto di Marina Herlop a 1.382 metri in località Piano di Fugno, Filetto (L'Aquila) nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Venerdì 9 agosto si esibirà Massimo Silverio nell'altopiano carsico del Voltigno, piccolo gioiello incastonato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a Carpineto della Nora.